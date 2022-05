Kourtney Kardashian tiene otra boda con Travis Barker en Italia; es la oficial.

La tercera es la vencida. Kourtney Kardashian y Travis Barker se casaron en su tercera y más lujosa ceremonia de bodas, esta vez en un castillo en Portofino, Italia.

La estrella de "Kardashians", de 43 años, y el baterista de Blink-182, de 46, dijeron "Sí, acepto" durante una celebración de bodas de cuento de hadas en Castello Brown el domingo, una semana después de que se casaron legalmente en Santa Bárbara, California.

Para el espectáculo íntimo digno de una princesa, la novia lució un impresionante mini vestido de Dolce & Gabbana con un enorme velo catedral que requirió ayuda adicional. Completó el look con maquillaje glamoroso y una manicura rosa bebé fresca. El novio se veía igualmente elegante con un traje negro personalizado de la misma casa de moda de lujo italiana.

¿Quiénes fueron a la boda de Kourtney Kardashian y Travis Barker?

A la boda en Italia asistieron la madre de Kourtney, Kris Jenner, y sus hermanos, Kim Kardashian, Khloé Kardashian, Kendall Jenner y Kylie Jenner, quien podría haber revelado el nuevo nombre de su segundo hijo a través de unas fotos publicadas antes de la ceremonia.

Los hijos de la fundadora de Poosh, Mason, 12, Penelope, 9, y Reign, 7, asistieron a la ceremonia a pesar de no estar presentes en el compromiso de la pareja. Su padre, Scott Disick, no asistió, ya que, según los informes, no recibió una invitación de su ex.

Mientras tanto, Barker tuvo a su lado a su hijo Landon, de 18 años, su hija Alabama, de 16 y su hijastra Atiana De La Hoya, de 23, para el gran día. Otras celebridades en la fiesta incluyeron al compañero de banda Blink-182 de Barker, Mark Hoppus, y al colaborador frecuente Machine Gun Kelly.

¿Cuándo se casaron Travis y Kourtney originalmente?

Los recién casados originalmente se "casaron" en una boda falsa en Las Vegas en abril. Después de que Internet se volviera un hervidero con sus nupcias espontáneas, La Verdad Noticias confirmó exclusivamente que la ceremonia fue solo por diversión, ya que no habían obtenido una licencia de matrimonio.

Kourtney lo confirmó al día siguiente con fotos y una leyenda que decía: "La práctica hace al maestro". Luego, la pareja se casó legalmente en el juzgado del centro de Santa Bárbara el 15 de mayo. La abuela de Kourtney, Mary Jo "MJ" Campbell, y el padre de Travis, Randy Barker, estuvieron presentes en la boda.

