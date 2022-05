Kourtney Kardashian tendrá su tercera boda con Travis Barker en Italia

La pareja tendrá su boda religiosa en Europa/Foto: People y WWD

Kourtney Kardashian y Travis Barker van por su tercera boda. La famosa pareja primero se casó en Las Vegas en una ceremonia oficiada por un imitador de Elvis Presley, que no tuvo validez legal. Posteriormente celebraron su segundo casamiento por lo civil en una pequeña celebración en Santa Bárbara, California, y ahora se van a casar en Italia.

La pareja celebrará durante este fin de semana una tercera ceremonia en el Castello Brown, en Portofino, Italia, de acuerdo con los últimos reportes de TMZ. Kourtney y Travis se volverán a dar el “sí, acepto” a lo grande.

Esta vez lo harán en un fabuloso castillo italiano, el cual han alquilado por completo para tener la privacidad necesaria en el que será su tercer enlace. Para la boda italiana sí asistirán todos los familiares y amigos de la pareja, incluyendo los hijos de ambos.

Kourtney Kardashian se casará en Italia al igual que Kim Kardashian

Este es el castillo donde se casará la pareja/foto: Page Six

Kourtney no será la primera Kardashian en casarse en un castillo... Curiosamente, su hermana, Kim, se casó con Kanye West el 24 de mayo en el castillo Forte Belvedere en Florencia, Italia. Aunque el matrimonio no duró, ya que anunciaron su separación en 2021.

Cabe destacar que los hijos de Kourtney Kardashian, Penélope, Mason y Reign en esta ocasión sí tendrán participación en la boda, teniendo en cuenta que no estuvieron presentes en las dos primeras.

No obstante, de acuerdo con el medio TMZ, el padre de los niños, Scott Disick, no está invitado a la celebración. A pesar de que él y Kourtney quedaron en buenos términos, no será bienvenido al evento debido a que no tiene una buena relación Travis Barker.

A su regreso a Estados Unidos, Kourtney y Travis tendrán una celebración más, ya que harán una fiesta para celebrar su matrimonio con sus amigos en Los Ángeles.

¿Cuántos años tiene Kourtney Kardashian?

La tercera boda podría ser la ceremonia religiosa/Foto: TMZ

Kourtney tiene 43 años de edad mientras que Travis tiene 46 años. La pareja llegó al altar después de más de un año de noviazgo. Aunque cada uno ya tiene hijos, en el reality show “The Kardashians” en Hulu se ha revelado que están en un tratamiento de fertilidad para tener un bebé juntos.

