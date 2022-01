Kourtney Kardashian se casará por primera vez, será con su novio Travis Barker

Un fuerte rumor dice que Kourtney Kardashian se casará por primera vez en este 2022, ya que al parecer ella y su prometido Travis Barker deberían casarse pronto.

Como se ha dicho será la primera boda de la hermana mayor de la familia Kardashian-Jenner y la revista People, dice que Kourtney nunca antes había estado más feliz con nadie y está completamente enamorada de Travis.

Dicha fuente señala que la hermana de Kim Kardashian se enamoró de Travis Barker cuando vio que él es un gran padre para los hijos que tuvo con su ex, Alabama, de 16 años, Landon de 18 años y su hijastra Atiana De La Hoya, de 22.

¿Quién es y cuántos años tiene Travis Barker?

Travis Barker tiene 46 años.

Travis Landon Barker es un baterista de punk rock estadounidense, actualmente miembro de blink-182 y The Transplants. También fue miembro de grupos como Feeble, The Suicide Machines, The Aquabats, Box Car Racer, Expensive Taste y +44.

Kourtney Kardashian está más enamorada que nunca.

Kourtney Kardashian se casará por primera vez y la fuente dice que: “Ella se enamoró de Travis porque es un gran padre para sus tres hijos. Tiene un gran corazón”.

Además, Travis está demostrando ser un gran padrastro para los hijos de Kourtney (Mason, 12, Penelope, 9 y Reign, siete) que tuvo con su ex, Scott Disick, con el que nunca llegó a casarse.

La fuente agregó: “Kourtney está enamorada no solo porque Travis es guapo y atractivo, sino también porque es cariñoso con ella y con sus hijos. Sus familias también se conectan fácilmente, todos se llevan bien”, por lo que luego de comprometerse en octubre Kourtney Kardashian se casará por primera vez en este año.

