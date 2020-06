Kourtney Kardashian se BURLA de su familia en TikTok con Addison Rae ¡No perdona!

¡Kourtney Kardashian se propuso conquistar YouTube y ahora parece tener la vista puesta en conquistar el mundo de TikTok! Y para lograrlo, ha reclutado la ayuda de una estrella de la red social, Addison Rae.

Kourtney Kardashian realiza rutina de ejercicio para TikTok con Addison Rae

Aunque Kourtney Kardashian ha tenido una cuenta TikTok desde finales de 2018, nunca había estado tan activa en la plataforma como en Twitter e Instagram, o en su blog de estilo de vida Poosh. Sin embargo, parece que está volviendo a TikTok y se ha propuesto divertirse.

Aunque recientemente ha estado usando su TikTok personal para compartir breves vídeos centrados en paisajes de sus recientes vacaciones familiares, Kourtney Kardashian parece haberse inspirado en la hermana pequeña Kylie Jenner y decidió divertirse a expensas de su madre Kris Jenner y su hermana Khloe Kardashian.

Kourtney Kardashian se burla de Kris y Khloe

En una sorpresa inesperada, Kourtney Kardashian se unió recientemente a su amiga, Addison Rae para un par de videos de TikTok, incluido uno en el que se burla un poco de su madre Kris Jenner y su hermana Khloe Kardashian.

Kriss Jenner y Khloé Kardashian son el blanco de burlas de Kourtney Kardashian en TikTok

Como un repaso rápido, la conversación se desarrolló cuando Kris Jenner le mostró a Khloe Kardashian una serie de trajes de baño, incluido un revelador traje escotado que Kris sintió que era perfecto para Khloe.

Esto condujo a un incómodo intercambio - transmitido en Keeping Up With the Kardashians - en el que Kris Jenner bromeó con Khloe Kardashian por ser demasiado conservadora por no querer usar el traje de corte bajo:

"No puedo usarlo, porque ¿ves la parte de atrás?" Khloe Kardashian declaró, "Es una tanga. ¿Quién te crees que soy?"

"¿No llevas tanga?" Kris Jenner preguntó.

"Quiero decir que no en público", respondió Khloe.

"Oh", dice Jenner, sorprendida. "Guau. Eres conservador.

El momento fue bastante incómodo para los fanáticos y Khloe Kardashian se apresuró a cambiar la conversación cuando se desarrolló en Keeping Up with the Kardashians. Quizás eso es lo que hace que la decisión de Kourtney Kardashian y Addison Rae de usarlo como inspiración para su TikTok sea tan interesante.

Con Addison Rae interpretando el papel de Kris Jenner y Kourtney canalizando su Khloe interior, ¡la pareja recrea una conversación incómoda a la perfección!.

En particular, nos encanta la versión de Kourtney de Khloe y tenemos que admitir que podría darle pelea a Kylie Jenner por el título de reina de TikTok.