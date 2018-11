Kourtney Kardashian revienta las redes con sensual desnudo para México

En esta ocasión la sensualidad de Kourtney Kardashian no tiene fin, pues en esta ocasión cautivó al público mexicano con unas atrevidas fotografías.

¿Qué pasó Kourtney Kardashian?

a hermana mayor de las Kardashian dejó muy poco a la imaginación en su nueva sesión de fotos para la edición de diciembre de la revista GQ en su edición mexicana.

La sensualidad de Kourtney Kardashian:

Con una mano sosteniendo su pecho, la hermana de Khloe, Kim, Rob, Kendall y Kylie Jenner, posó en tres imágenes de la sesión de fotos.

Aquí te dejamos las sensuales imágenes de Kourtney Kardashian:

Las críticas han sido parte de su vida, sobre todo desde que participa en el programa de realidad de su familia desde 2003. “Hay momentos en los que sí me importa lo que dicen y hay otros en los que para nada. Tengo que practicar constantemente la seguridad en mí misma y recordarme que los comentarios negativos vienen de personas que en realidad no me conocen ni están en mi situación”.