Kourtney Kardashian revela que el reality KUWTK generó un ambiente tóxico

Kourtney Kardashian y el resto de sus hermanos consiguieron fama internacional gracias al reality show de su familia “Keeping Up With The Kardashian” (KUWTK); sin embargo, después de 20 temporadas, las cuales fueron grabadas en 14 años (desde 2007 hasta 2021) el programa llegó a su fin, y eso fue algo bueno para todos los integrantes del clan Kardashian–Jenner.

Y es que Kourt, quien es la hermana mayor de Kim Kardashian, se sinceró durante su reciente entrevista con la revista Bustle y reveló que el reality creó un ambiente tóxico durante la última temporada. Como te hemos dicho en La Verdad Noticias, Kourtney Kardashian quiso renunciar a KUWTK, algo que causó el enojo de Kim, y por lo que incluso tuvieron una fuerte pelea.

Sin embargo, la prometida de Travis Barker explicó los motivos por los que ya no quería seguir en el programa: "Grabar nuestro programa hizo que el ambiente fuera realmente tóxico para mí al final. Me peleaba con mis hermanas. Sucedían muchas cosas e incluso en lo personal, no estaba en el lugar más feliz", aseguró.

Kourtney Kardashian se sentía “un personaje”

La madre de tres hijos también detalló que durante sus últimos capítulos del reality se sintió "casi como un personaje" algo que le afectó de manera personal. Asimismo, la fundadora de la marca Poosh también confesó que muchas de las escenas “más felices” que grabó en ese momento fueron eliminadas.

Fue en septiembre de 2020 que se anunció que “Keeping Up With The Kardashians” llegaba a su fin, con la temporada 20, la cual se estrenó en 2021. Se dice que el principal motivo por el que Kris Jenner, madre del clan y productora del desaparecido programa, decidió concluir con el reality fue para proteger a su familia.

Esto, debido al escándalo que estaba provocando su ahora ex yerno, el rapero Kanye West “Ye”, quien se encuentra en proceso de divorcio de Kim Kardashian. Aunque fue triste para los fanáticos, fue un buen descanso para Kourtney Kardashian y el resto de sus familiares.

¿Cuándo se estrena el nuevo reality The Kardashians?

Mantener su vida privada durante varios meses ayudó mucho a Kourt, ya que ahora la empresaria está a punto de casarse y parece que está viviendo uno de los mejores momentos de su vida.

Gracias a ello, fue que Kourtney Kardashian decidió regresar a la televisión junto con su familia en el nuevo reality “The Kardashians”, que se estrenará el 14 de abril en Hulu para Estados Unidos, y más tarde en Star+ de Disney Plus en Latinoamérica.

