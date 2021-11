Kourtney Kardashian responde a las críticas de que no pasa tiempo con sus hijos

Kourtney Kardashian recientemente se comprometió con el baterista Travis Barker y ambos no han parado de compartir fotos y videos juntos en Instagram. Pero esto ha generado críticas contra la famosa, porque los haters aseguran que ya no tiene tiempo para sus hijos.

Pero si de maternidad se trata, Kourtney es la Kardashian que más ha estado enfocada en sus tres retoños: Mason, de 11 años, Penélope, de 9 y Reign, de 6. La ex estrella de reality siempre ha declarado su amor por sus tres hijos con su ex pareja, Scott Disick, y eso no cambia aunque ya no sube tantas fotos con ellos en las redes sociales.

Incluso el propio Scott ha reconocido que Kourtney Kardashian es una gran madre, y los fanáticos del reality “Keeping Up With The Kardashians” sabe que la empresaria de 42 años siempre se ha dedicado a la crianza y educación de sus hijos, a pesar de sus proyectos laborales.

Esto dijo Kourtney Kardashian a uno de sus haters

Algunos creen que Kardashian no comparte tiempo con sus hijos porque no publica fotos de ellos siempre/Foto: Page Six

Cuando a Kourt le hacen algún comentario sobre alguno de sus hijos o sobre ella como mamá, siempre “saca las garras”. Así que no se quedó callada cuando un hater en internet la criticó.

Todo ocurrió porque la mayor de las Kardashian-Jenner publicó fotos de sí misma en su cuenta de Instagram en la que se la ve montando a caballo con sus tres hijos mientras estaba de viaje con Travis y su familia en las playas de Cabo San Lucas el miércoles.

En el post un hater escribió: "Oh, wow, finalmente estás con tus hijos ????". A lo que Kourt decidió contestar: "Estoy con mis hijos todos los días gracias a Dios, las redes sociales no siempre son la vida real".

La crítica obviamente proviene porque Kourtney y su futuro esposo, Travis Barker, han publicado en sus respectivas redes, fotos muy hot dándose ardientes muestras de amor. Pero la famosa también comparte algunos de sus momentos familiares que vive con sus pequeños en el día a día.

Kourtney se enamoró de Travis Barker porque es un gran papá

Al parecer, los hijos de ambas celebridades se han logrado llevar de maravilla/Foto: People

Aunque muchos han asumido que la Kardashian está descuidando a sus tres hijos, en realidad es todo lo contrario, ya que los fans han visto cómo Kourt y Travis disfrutan de pasar mucho tiempo en familia. De hecho, como mencionamos en La Verdad Noticias, algo que enamoró a la empresaria del baterista es que es un gran padre.

Barker tiene dos hijos: Alabama de 15 años y Landon de 18, además, siempre ha considerado como su hija a Atiana De La Hoya de 22 años, ya que el baterista creció a la joven cuando estuvo casado con Shanna Moakler.

Por lo tanto, Kourtney Kardashian adora que Travis se lleve muy bien con sus hijos y también con los de ella, por lo que todos parecen estar muy felices por el futuro matrimonio.

