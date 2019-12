¿Kourtney Kardashian quiere renunciar al reality ‘Keeping Up With The Kardashians’?

La hermana mayor del clan Kardashian-Jenner, Kourtney Kardashian ha llegado a su límite. Ella ha sido una de las estrellas del reality show televisivo “Keeping Up With The Kardashians” por más de 10 años, por lo que Kourtney ya dice sentirse cansada de tener que revelar cada momento de su vida ante una audiencia de millones.

Recordemos que fue desde el 2007 cuando comenzó la transmisión del reality, donde la protagonista era la misma Kim Kardashian, junto a sus hermanas Khloé y Kourtney, sus medias hermanas Kendall y Kylie Jenner, además de su mamá y representante Kris Jenner y su esposo Bruce Jenner. Actualmente cuentan con más de 10 temporadas al aire donde en cada una se han vividos momentos únicos, tanto buenos como malos para la familia.

La idea de hacer pública su vida privada fue de la matriarca de la familia Kris Jenner, puesto que antes de ser las celebridades que son ahora, Kim, Kourtney y Khloé no eran conocidas; de hecho Kimberly era más conocida por ser amiga de la socialité Paris Hilton. Pero la fama de Kim Kardashian surgió a través de un video sexual que fue publicado en internet; desde ahí todo cambió para ella y su familia.

Sin embargo, Kourtney Kardashian fue una de las más “afectadas” de este radical cambio en su vida familiar, ya que a diferencia de sus hermanas, ella es la única que cuenta con una carrera universitaria y nunca pensó en convertirse en una persona famosa. La madre de 3 pequeños, se vió aún más afectada cuando tuvieron que televisar su ruptura con su ex pareja y padre de sus hijos, Scott Disick.

KIM Y KHLOÉ ESTÁN EN DESACUERDO

Kourtney ha confesado en el reality y en sus redes sociales que le gustaría poder vivir una vida diferente de la que ha tenido hasta ahora, poder vivir en un lugar distinto con sus hijos y alejarse del ojo público; principalmente por que en los últimos tiempos los escándalos y la vida de cámaras le han traído problemas de ansiedad.

“No está bien que yo sienta que estoy en mi punto de quiebre y que necesite un descanso y que no quiera filmar más. La vida es corta. No todo puede ser filmar este show.” confesó Kourt Kardashian en la más reciente temporada del show. Ya que en esta ocasión, Kourtney decidió no aparecer tanto en el reality, lo que causó el enojo de sus hermanas.

Kim y Khloé se sienten molestas con su hermana mayor porque consideran que si se retira del show, serán ellas quienes tendrán que exhibir aún más su vida privada. No obstante, han confesado que si es la mejor decisión para Kourtney de 40 años de edad, entonces tendrán que respetarla, ya que solo desean la felicidad de su hermana. Pero la mayor de las Kar-Jenner aún no ha confirmado su salido del show de televisión.

