Kourtney Kardashian protagoniza nueva PELEA con otra de sus hermanas

La hermana mayor del clan Kardashian-Jenner, Kourtney Kardashian ha vuelto a causar controversia en el reality de televisión “Keeping Up With The Kardashians”, ya que la influencer y empresaria nuevamente protagonizó una pelea con otra de sus hermanas.

Hace unas semanas, Kourt llegó hasta los golpes con su hermana Kim Kardashian, y es que desde que Kourtney anunció que deseaba retirarse del reality de televisión, la tensión en la familia ha incrementado. Algunos aseguran que Kim se enojó mucho con su hermana mayor por abandonar el proyecto de la familia que las ha lanzado a la fama.

Pero en esta ocasión, la empresaria de 41 años tuvo un enfrentamiento verbal con la menor de su familia, la multimillonaria Kylie Jenner. Todo comenzó cuando las hermanas junto a su madre Kris Jenner estaban planeando la siguiente fiesta de navidad, y es que Kourtney ha creado la tradición de celebrar la navidad en su casa.

Sin embargo, en esta ocasión Kylie expresó su descontento con la idea de pasar el 24 y 25 de diciembre en la casa de Kourtney Kardashian con toda la familia, ya que la joven empresaria de 22 años deseaba que su hija Stormi Webster pudiera recibir a Santa Claus en su hogar.

"Simplemente no tiene sentido que Santa solo vaya a la casa de Kourtney (...) La mejor parte de la mañana de Navidad para mí mientras crecía era que Santa visitaba tu casa... solo quiero eso para Stormi", expresó Kylie Jenner.

Kourtney Kardashian contra sus hermanas

En el video del avance de “Keeping Up With The Kardashians”, vemos el incómodo momento que tuvieron Kim, Kourtney, Khloé y Kendall cuando Kylie expresó que no asistiría a la magna fiesta navideña que Kourtney daría.

Además, tal parece que Kim aún tiene un poco de rencor a la dueña de la marca “Poosh”, ya que de cierta manera, se puso de parte de Kylie. En el caso de Kendall y Khloé ellas no mostraron estar a favor o en contra de lo que expresó la mamá de Stormi; mientras que Kris Jenner declaró que era interesante ver la batalla de “quién tendría la mejor mañana de navidad”.