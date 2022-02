Kourtney Kardashian presume la sorpresa de San Valentín que le dió Travis Barker

La pareja sigue mostrando el gran amor que se tienen el uno al otro/Foto: La Opinión y E! Online

Kourtney Kardashian y Travis Barker son una de las parejas más románticas y atrevidas de las redes sociales. En innumerables ocasiones la estrella de reality show y el baterista de Blink-182 han demostrado que están demasiado enamorados.

Y ahora, a pocas horas de que llegue el 14 de febrero “Día de San Valentín”, el músico decidió sorprender a la hermana mayor de las Kardashian-Jenner. Ya que Kourt compartió el romántico y espectacular regalo que le dió su prometido.

Kourt presumió el romántico detalle de su prometido/Foto: Instagram

En sus historias de Instagram, Kourtney Kardashian presumió el lujoso detalle que le dió Barker: un inmenso arreglo de rosas rojas adornado con un Mickey y una Minnie Mouse gigantes (que son personajes favoritos de la pareja); el asombroso detalle estaba adornado con una serie de velas que volvieron aún más especial el obsequio. "Me encontré con esto", escribió Kourtney.

¿Cuándo iniciaron su relación Kourtney Kardashian y Travis Barker?

La pareja se comprometió después de menos de un año de novios/Foto: El Universal

De acuerdo con los medios internacionales, la pareja empezó a salir aproximadamente en diciembre de 2020. Pero Kourtney Kardashian y Travis Barker hicieron oficial su relación en febrero del 2021, por lo que este San Valentín va a ser el segundo que van a celebrar juntos.

Como te informamos en La Verdad Noticias, la fundadora de la marca “Poosh” y el baterista se comprometieron en octubre del año pasado, tan sólo diez meses después de que inició su noviazgo; ya que parece ser que los dos no quieren esperar más tiempo para convertirse en marido y mujer.

Se ha revelado que Kourt ya está planificando su boda con Travis, y posiblemente será transmitida en televisión, en el nuevo reality de su familia “The Kardashians” que estará en la plataforma Hulu.

¿Por qué Kourtney Kardashian nunca se casó con Scott Disick?

Kourtney no se casó con Disick debido a que presuntamente él nunca le demostró que tomaba en serio su relación, a pesar de tener tres hijos y estar más de una década juntos/Foto: Red 17

Aunque Kourtney mantuvo una relación amorosa con el empresario Scott Disick durante casi 12 años de forma intermitente, nunca llegó al altar con él, a pesar de que “Lord Disick” le propuso matrimonio en dos ocasiones y que durante su romance tuvieron tres hijos.

Muchos pensaban que la empresaria “tenía miedo al matrimonio y al compromiso”, pero durante el desaparecido reality “Keeping Up With The Kardashians”, se reveló que en realidad Kourtney nunca estuvo segura de querer pasar “el resto de su vida” con Disick, debido a las adicciones y los excesos que tenía Scott constantemente.

Sin embargo, cuando Kourtney Kardashian y Travis Barker informaron que se iban a casar, fue algo que afectó mucho a Scott Disick, quien incluso hasta ahora no quiere tener ningún tipo de amistad ni contacto con el baterista.

