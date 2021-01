Kourtney Kardashian presume cuerpazo en jumper rojo ¿La más sexy de la familia?

Kourtney Kardashian parecía estar recordando un momento divertido de su agitada vida este 19 de enero cuando publicó varias fotos de su viaje de 2019 a Cerdeña.

La estrella de Keeping Up with the Kardashians llevaba un mameluco rojo que favorecía la figura, calzas plateadas y gafas de sol en las fotos y tenía sus largos mechones recogidos en una cola de caballo.

Kourtney Kardashian posó para Instagram en una repisa de cemento sola y con su hijo mayor Mason de 11 años, con quien sonrió y se veía absolutamente fantástica.

"Cinco por error", escribió Kourtney Kardashian en la publicación antes de que sus seguidores respondieran con encantadores comentarios.

"Naturalmente, la Kardashian más voladora", escribió un seguidor mientras que otro la llamaba "princesa". Un tercero dijo que las fotos eran "hermosas" y un cuarto señaló que eran el "mejor dúo de madre e hijo".

Kourtney Kardashian enamora con "mirror selfies"

Las últimas fotos de retroceso de Kourtney Kardashian llegan solo unas semanas después de que cautivó a sus fanáticos con selfies en el espejo que la mostraban luciendo un corsé negro.

En las fotos del 4 de enero, la belleza está de pie mientras usa la parte superior del corsé junto con pantalones negros y tacones. También tenía su cabello suelto y separado a un lado y se ve tan sexy como puede ser.

Kourtney Kardashian también se veía genial en las fotos de sus vacaciones en Lake Tahoe el mes pasado de las cuales te compartimos todos los detalles en La Verdad Noticias.

La socialité posó en un jacuzzi con su sobrina North de 7 años, mientras vestía un bikini verde neón en dos fotos que compartió en Instagram cuando tuvo lugar el viaje.

Kourtney Kardashian y North West disfrutan sus vacaciones en Lake Tahoe

Siempre es una inspiración ver a Kourtney Kardashian vistiendo algunos de sus mejores atuendos con confianza y felicidad que disfruta compartir en su cuenta oficial de Instagram.

¿Qué te parece el look del recuerdo de Kourtney Kardashian?, ¿Ya la sigues en Instagram? Dinos en los comentarios.

