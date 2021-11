Kourtney Kardashian lució bañador en su redes sociales mientras montaba a caballo, esto cuando estuvo en México para celebrar el cumpleaños de su prometido, el baterista de Blink 132, Travis Barker..

Kardashian, compartió con sus seguidores imágenes de su escapada a las paradisiacas playas mexicanas, en donde monta a caballo en coqueto bañador y luce espectacular.

Inclusive Kourney Kardashian conmueve con mensaje de cumpleaños de Travis Barker, pero fue en su Instagram que se mostró en relajante y hermoso paseo a caballo que dio con sus más grandes amores, mientras usaba un divino bañador que permitió ver sus encantos.

Kourtney Kardashian lució bañador

Kourtney Kardashian lució bañador retro cuando visitó México.

El bañador se dividía en dos estilos, en la parte inferior era totalmente negro, mientras que en la parte superior tenía un lindo estampado de flores moradas y hojas verdes, y es que el corte retro con las mangas caídas en los brazos lo hacía lucir fasinante, más aún con el escote corrugado.

La pareja que recién se comprometió, se hospedó en una lujosa villa residencial en San José del Cabo, en la que, al momento de su llegada, fueron recibidos por los mariachis, quienes interpretaron Las Mañanitas.

El viaje donde Kourtney Kardashian lució bañador montada en caballo, fue a Los Cabos, Baja California, donde el chico recibió un clásico Buick negro de la década de los 80, el carro de los sueños de Travis.

“La chica de mis sueños me regaló el auto de mis sueños”, escribió en su publicación Travis Baker.

Kourtney Kardashian y Travis Barker

En ocasiones Kourtney Kardashian y Travis Barker han sido tachados de exhibicionistas por demostrar su amor efusivamente.

Para nadie es un secreto que Kourtney Kardashianl ex pareja de Scott Disick, y el baterista de la banda de punk no escatiman esfuerzos para demostrarse amor en cualquier lugar y de cualquier forma tachando los incluso de exhibicionistas, cosa que a ellos no parece importarles.

La pareja inició su relación en febrero de este mismo año, y aunque han transcurrido tan solo unos meses desde que se convirtieron en pareja, ambos lucen completamente enamorados y con una química enorme, tanto que la madre de Kourtney, Kriss Jenner y el resto de la familia, adoran a la pareja.

De hecho, hasta ellas fueron cómplices del rockero cuando le pidió matrimonio, acción la que dijo sí, y luego viajaron a México donde Kourtney Kardashian lució bañador montada en caballo.

