Kourtney Kardashian luce figura de envidia en increíble bikini negro

Kourtney Kardashian de 42 años, parecía estar teniendo un gran domingo cuando compartió su última publicación en Instagram, que dejó boquiabiertos a sus 127 millones de seguidores en Instagram y que te presentamos en La Verdad Noticias.

La estrella de Keeping Up with the Kardashians estaba echando la cabeza hacia atrás riendo mientras mecía un favorecedor bikini negro debajo de una camisa de manga corta con estampado de botones color canela.

También usaba botas de vaquero de color oscuro y una gorra de béisbol color canela, ya que sus largos mechones estaban caídos y caían sobre sus hombros, "lololol”, escribió la socialite en la leyenda de la publicación, lo que provocó varias respuestas divertidas.

"¡Amo esta ENERGÍA!" un fan exclamó mientras que otro escribió, "chica, eres hermosa". Una tercera, sencilla pero eficazmente, escribió "Wow" y una cuarta la llamó "vaquera kourt". Muchos más emojis compartidos con ojos de corazón que significan su amor por la publicación.

Kourtney Kardashian disfruta romance con Travis Barker

Travis Barker se muestra muy enamorado de Kourtney

Antes de que Kourtney Kardashian llamara la atención por su foto más reciente en las redes sociales, apareció en los titulares por ser fotografiada besándose con su novio Travis Barker de 45 años, mientras estaba de pie en una acera el 4 de junio.

Llevaba una camiseta blanca sin mangas y Daisy Dukes durante el evento. outing y añadieron zapatillas Converse de caña alta negras para rematar el look. El baterista de Blink 182 mostró sus tatuajes sin camisa y solo vestía pantalones negros, zapatillas de deporte y una gorra de béisbol negra.

Kourtney y Travis parecen inseparables desde que hicieron público su romance a principios de este año y ninguno ha tenido miedo de mostrar juntos numerosos momentos llenos de amor. También comparten diferentes tipos de actividades divertidas que les gustan como Travis trenzandole el cabello o cuando se hizo un tatuaje en honor a ella.

"Travis se ha enamorado por completo de ella en este momento y trata de pasar todo el tiempo que puede con Kourtney", dijo una fuente a HollywoodLife sobre los sentimientos del músico por su novia en marzo.

“Travis no solo se siente atraído por ella porque obviamente es atractiva, sino que puede ser tonta, es increíblemente inteligente, independiente, sabe lo que quiere de la vida y le encanta ser aventurero ... Él la ve como el paquete completo y adora la hecho de que ella también le abrió su corazón".

Antes de comenzar su relación con Travis, de quien ha sido amiga durante años, Kourtney Kardashian estaba con Scott Disick de 38 años, pero se separaron en 2015. Los ex tortolitos comparten a sus hijos, Mason, 11, Penelope, 8, y Reign, 6.

Aunque ha habido algunas conversaciones acerca de que volverán a estar juntos, especialmente de su familia, recientemente reveló que siente que él "habla todo" y que sus "problemas de sustancias" son lo que los hizo romper.

"Creo que el abuso de sustancias fue el factor decisivo", le dijo a Andy Cohen en un avance del próximo especial de reunión de KUWTK. Ahora, al igual que su Kourtney Kardashian, Scott Disick ha seguido adelante románticamente desde su ruptura y ahora está saliendo con Amelia Hamlin, de 20 años.

