Kourtney Kardashian luce el bikini rojo más diminuto en candentes fotos

Kourtney Kardashian luce una vez más su increíble cuerpo en bikini, pero su traje de baño es tan pequeño que apenas califica como un traje de baño.

La mujer de 41 años compartió tres fotos en su Instagram el 29 de enero con el bikini rojo de dos piezas que apenas oculta su sensual cuerpo.

El bikini presentaba un pequeño parche de tela que cubría sus partes femeninas en la parte inferior, con largas cuerdas diminutas que iban desde el frente hasta sus caderas.

En la parte superior, un pequeño entrecruzamiento de hilos sostenía dos trozos de tela roja sobre su pecho, lo que dejaba al descubierto el escote de la socialité.

Diminuto bikini de Kourtney Kardashian despierta pasiones

Los fanáticos quedaron entusiasmados con lo increíble que se veía Kourtney Kardashian con el bikini, y varios mencionaron la infame insinuación de Kim Kardashian de que era la hermana "menos interesante" de "mirar".

El seguidor @mzgbemmie escribió: "Lo más interesante de ver" en los comentarios, mientras que el usuario @zimmer_tori señaló: "¡Kim estaba celosa cuando dijo que eres la más aburrida de ver! Maldita sea, Kourtney".

Kourteny Kardashian presume el bikini más diminuto y sensual

Otra fan publicó un emoji de manos de oración y comentó: "Le ruego a Dios que me vea tan bien a los 41 años con 3 hijos", mientras que otro usuario dio un golpe al ex de Kourtney Kardashian, Scott Disick, y le preguntó "¿Por qué lloras, Scott?".

Aunque el nuevo tráiler de la última temporada de Keeping Up With The Kardashians hace que parezca que Kourtney y Scott podrían estar reconciliándose, ella está saliendo con el baterista de Blink 182, Travis Barker, en este momento.

