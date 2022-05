Kourtney Kardashian luce con look retro para la boda con Travis Barker.

¡Ahí viene la novia! Antes de su boda en Italia con Travis Barker, la célebre Kourtney Kardashian provocó a los fanáticos con un look previo a la ceremonia que muchos fanáticos del "Klan Kardashian" reconocerán inmediatamente.

La estrella de telerrealidad, de 43 años, lució un minivestido negro sin mangas de Dolce & Gabbana con un emblema de la Virgen María en la parte delantera, un estilo que recuerda a un conjunto que Kim Kardashian lució en 2017.

"Aquí viene el...", Kourtney subtituló una publicación en su cuenta de Instagram el domingo, que presentaba una toma de cuerpo entero del vestido, con guantes hasta los codos, un velo negro con ribete de encaje azul y altos zapatos negros.

¿Kourtney Kardashian copió el look de su hermana Kim?

Si bien no es idéntico, el vestido generó comparaciones con el mini vestido negro transparente, también diseñado por Dolce & Gabbana, que Kim, de 41 años, usó para cenar en el restaurante Little Next Door en Los Ángeles hace años.

Se espera que Kourtney Kardashian y Travis Barker, de 46 años, digan "Sí, acepto" en Portofino, Italia, este fin de semana, luego de casarse legalmente en California la semana pasada. También se casaron espontáneamente en Las Vegas el mes pasado, aunque La Verdad Noticias confirmó que las nupcias no eran legalmente vinculantes.

¿Quién estará presente en la boda de "Kravis"?

Varios miembros de la familia del fundador de Poosh han volado a Europa para la ocasión, incluidos Kris Jenner, Kylie Jenner, Kendall Jenner y Khloé Kardashian. Mientras tanto, Kylie se lo ha pasado en grande tomándose fotos con su pequeña hija Stormi e incluso se cree que podría haber revelado el nuevo nombre de su segundo hijo en un post para Instagram.

Un video de paparazzi captó a Kim bailando en una tormenta el sábado por la noche mientras lucía un par de medias negras y una blusa corta de manga larga. “Me atraparon bailando”, escribió en una publicación compartida en sus Historias de Instagram el domingo.

