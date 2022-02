Kourtney Kardashian levanta sospechas de embarazo por usar esta prenda

Kourtney Kardashian, de 42 años, se cubrió el estómago en la nueva instantánea. Mientras tomaba su historia de Instagram posó en el espejo mientras lucía una camiseta blanca que promocionaba la banda de Travis.

La alumna de Keeping Up With the Kardashians lucía un rostro lleno de maquillaje, mientras que tenía una expresión seria mientras tomaba la foto con su teléfono.

Los fanáticos pueden encontrar sospechosa la elección de atuendo de Kourtney por las prendas, ya que la estrella es conocida por hacer alarde de su figura en conjuntos ajustados. Kourtney compartió la nueva foto mientras los fanáticos continúan preguntándose si está esperando un hijo con Travis, de 46 años.

Pistas del embarazo de Kourtney Kardashian

La socialité se mentiene en silencio ante los rumores de su embarazo

Los fanáticos de las Kardashian han estado observando las elecciones de alimentos de Kourtney en busca de indicios de que podría estar embarazada.

Recientemente reveló que rompió su estricta dieta al compartir una foto de dos platos de papas fritas, uno grueso y otro delgado, en sus historias de Instagram. Luego se entregó a los chocolates en la cama para una rara foto sin filtrar.

En la instantánea, la hermana mayor de Kardashian tenía una gran sonrisa en su rostro mientras tomaba un bocado de chocolate de un corazón rojo de San Valentín mientras estaba sentada sobre un enorme colchón blanco.

La fundadora de Poosh se cubrió el vientre en la foto, que escribió: "¿Controlas tus niveles de glucosa? ¿Sí o no?".

Kourtney también ha mantenido a los fanáticos emocionados al publicar "indicios en las redes sociales" de que tendrá otro hijo.

Las sugerencias van desde fotos de accesorios de aguacate, un retroceso usando extractores de leche, apretando el estómago y antojos como batidos cubiertos de chispas y un "bocadillo de medianoche" de galletas saladas cubiertas con mantequilla de maní y plátano.

Kris Jenner fortalece los rumores

La madre de Las Kardashian fortaleció los rumores del embarazo

Su madre, Kris Jenner, de 66 años, también se sumó a la especulación sobre el embarazo cuando apareció en el programa de Ellen DeGeneres. Durante el episodio, la presentadora pareció aludir a que Kourtney está embarazada.

Aunque Kris dijo que quería que su hija Kendall tuviera el próximo nieto, Ellen no pensó que sería ella.

Ellen luego pareció insinuar que uno de los hijos de Kris ya está embarazada y dijo: "Creo que habrá uno antes de que ella tenga uno".

Cuando Kris le preguntó a Ellen cuál de sus hijas cree que tendrá el próximo bebé, la cómica dijo con confianza: "Sé quién es".

Kris luego preguntó si "ya estaban embarazadas", Ellen respondió: "Sí".

Los amigos se rieron cuando Kris suplicó en broma: "Por favor, dímelo".

Kourtney ya es madre de los niños Mason, de 12 años, Penélope, de nueve, y Reign, de siete, con su ex Scott Disick, de 38.

Mientras tanto, Travis comparte a sus hijos Landon, 18, y Alabama, 16, con su ex Shanna Moakler, pero Kourtney Kardashian quiere tener un bebé con Travis.

