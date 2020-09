Kourtney Kardashian le contesta a quienes critican su amistad con Addison Rae/Foto: Daily Mail

La estrella de TikTok Addison Rae, de 19 años, puede tener una edad más cercana a los hijos de Kourtney Kardashian, de 41 años, que la propia fundadora de Poosh, ¡pero eso no significa que la pareja no pueda ser amiga!

Kourt defendió su relación con la estrella adolescente de las redes sociales el 19 de septiembre, aplaudiendo a un troll en la sección de comentarios de su última foto en bikini con Addison.

"Dos días más de verano", escribió en la leyenda de las hermosas instantáneas. En respuesta, un fan escribió: "Esta amistad todavía me desconcierta", mientras que otro agregó, "ella tiene 41 años y anda con chicos de 19 en piscinas".

La estrella de Keeping Up With The Kardashians intervino y respondió ingeniosamente: “¿Sugieres un lugar mejor? Estoy buscando ideas… ”

¿Cuándo comenzó la amistad de Kourtney y Addison?

El improbable dúo se hizo rápidamente amigo a principios de este año, y como los fanáticos sabrán, han estado unidas desde entonces. Esta no es la primera vez que los fanáticos expresan sus opiniones sobre la amistad del dúo.

Addison y Kourtney se conocieron porque el hijo mayor de Kourt, Mason, es fanático de la joven tiktoker. Sin embargo, algunos internutas creen que Rae también podría tener un romance con el ex de Kardashian, Scott Disick/Foto: E! Online

"No puedo imaginarme de qué se componen sus conversaciones", dijo un seguidor sobre su diferencia de edad de 22 años, mientras que otros saltaron en su defensa. “¿Por qué tanta gente dice que esta amistad es confusa? Ambas son influencers famosos en carreras muy similares y tienen estilos de vida similares. ¿A quién le importa si hay una diferencia de edad?"

El dúo no solo ha aparecido en docenas de instantáneas de Instagram, ¡sino que la hermana mayor de las Kardashian y la usuaria con mayores ingresos en TikTok también han llevado su amistad a la popular plataforma Gen Z!

Addison ha aparecido en varios videos de TikTok de Kourtney, incluido uno del 22 de junio en el que las dos mujeres recrearon la escena en la que Kourtney discutió cómo ella "lloraría hasta quedarme dormida todas las noches" mientras recibía tomas de congelación de óvulos en un episodio de Keeping Up With The Kardashians.

También han sido vistas en Los Ángeles, cenando con amigos en lugares famosos como Nobu. ¿Crees que la amistad entre Kourtney y Addison dure?, ¿Consideras que su relación es sincera?