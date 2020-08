¿Kourtney Kardashian insinuó que Scott Disick tiene un romance con Addison Rae?/Foto: Pinterest, Mujer y Red 17

Kourtney Kardashian envió a los fanáticos a la crisis después de llamar a la nueva mejor amiga Addison Rae la "novia de su esposo". La personalidad de TikTok se ha ido acercando cada vez más a la familia este verano desde que encontró fama a través de la plataforma de redes sociales.

Tan cerca, de hecho, que comenzaron a surgir rumores que la ex pareja de Kourtney, Scott Disick, se ha relacionado con la belleza adolescente. Addison subió un video a su TikTok hace quince días donde se la puede ver bailando con el antiguo amor de la estrella de Keeping Up With The Kardashians.

Eso hizo que la gente hablara, y ahora ella ha avivado las llamas. Los fanáticos no sabían si Kourtney estaba confirmando esos rumores anoche, o simplemente divirtiéndose.

Las amigas están sentadas en una mesa con una impresionante vista al mar detrás de ellas. Ambas usan pañuelos similares y tops a juego y se ríen. "La novia de mi esposo y yo intercambiamos historias", publicó. Addison respondió: "Qué cuento maravilloso".

Manteniéndose al día con los fanáticos de Kardashian están desesperados por saber si ella está dando a entender que la adolescente y Scott están saliendo, ¿o solo se está burlando de los chismes? La pareja se separó en 2015, pero han mantenido una relación cercana ya que son padres de sus tres hijos.

Incluso fueron vistos juntos el viernes en Malibú cuando se detuvieron para tomar unas bebidas frías. Scott, de 37 años, comparte los hijos Mason, de 10 años, y Reign, de cinco, y su hija Penélope, de siete, con la estrella.

Scott Disick ya volvió a hablar con su ex Sofia Richie

Según los informes, Scott se reunió con Sofia Richie, de 21 años, después de que se separaron en mayo. Su noviazgo terminó después de su breve período de rehabilitación en un centro de tratamiento de Colorado a fines de abril.

Pero las fuentes dicen que están tomando las cosas lentamente otra vez y volviendo a estar en contacto.

Cuando se separó de Kourtney, Scott decidió iniciar un romance con la joven modelo Sofia Richie; sin embargo, hace unos meses decidieron terminar después de que se aseguraba que Disick aún seguía enamorada de la Kardashian mayor y que incluso estaba tratando de volver con ella/Foto: Insider

Kourtney siempre ha tratado de apoyar a Scott en sus diferentes decisiones de vida, aunque ya no estén juntos, pero el que Disick posiblemente haya elegido tener un supuesto romance con la estrella de Tik Tok, podría causar demasiada controversia por la gran diferencia de edades (se llevan casi 18 años de diferencia) ¿Crees que Addison realmente pueda estar saliendo con el ex de Kourt?