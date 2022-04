Kourtney Kardashian habla de la parte negativa de su tratamiento de fertilidad/Foto: Nueva Mujer

Kourtney Kardashian está intentando quedar embarazada a sus 43 años de edad. Para ello, la empresaria y socialité inició desde hace unos meses un tratamiento de fertilidad junto con su prometido, Travis Barker de 46 años de edad.

Pero la hermana mayor de Kim Kardashian, recientemente reveló en el adelanto del segundo episodio del reality “The Kardashians”, que el proceso de fecundación in vitro, le ha traído varias consecuencias negativas a su cuerpo.

Como te informamos en La Verdad Noticias, hace poco se reveló que Kourtney Kardashian comenzó a tener efectos en su intento de embarazarse, y este tema se abordará más a detalle en el nuevo programa de su familia en Hulu.

Kourtney Kardashian tiene depresión debido a las críticas a su cuerpo

Muchas personas han criticado el aumento de peso de la empresaria/Foto: Yahoo

Kourt, quien ya es mamá de tres hijos con su ex Scott Disick, señaló que está teniendo momentos de depresión que le invaden ocasionalmente, así como al aumento de peso que también ha vivido, como los principales efectos de su experiencia.

Por si eso no fuera suficiente, la celebridad tiene que soportar además el intenso escrutinio público que se desprende de sus intentos por quedarse embarazada, así como la crueldad de ciertos internautas que solo se fijan en aspectos tan superficiales como su físico.

Recordemos que muchos pensaron que Kourtney Kardashian ya estaba embarazada de Travis porque fue captada con una pancita, pero en realidad, ese vientre abultado era por su aumento de peso.

"Todo el mundo está en plan: 'Kourtney está embarazada, Kourtney ha ganado mucho peso', en las redes sociales", explica.

"Me parece de mal gusto que la gente comente en esos términos sin saber lo que los demás están pasando. La medicación que me han dado me ha hecho entrar, literalmente, en la menopausia", asegura la empresaria mientras hablaba con su madre, Kris Jenner.

Kourtney Kardashian y Travis Barker quieren tener un bebé

Aún no se ha revelado si la empresaria está teniendo éxito en su tratamiento/Foto: Noticias

La famosa pareja ha hablado abiertamente sobre sus deseos de tener un bebé juntos, a pesar de que ambos tienen más de 40 años de edad.

Sin embargo, aún no se sabe si tanto Travis Barker como Kourtney Kardashian recurrirán a una maternidad subrogada (como en su momento lo hicieron Kim Kardashian y Kanye West) en caso de que la empresaria no pueda quedar embarazada.

