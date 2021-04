Kourtney Kardashian estuvo a punto de volver con Scott Disick antes de Travis

Kourtney Kardashian y Scott Disick se acercaron más de lo que sabíamos para volver a estar juntos antes de que ella finalmente comenzara a salir con Travis Barker.

Keeping Up With the Kardashians del jueves mostró a la ex pareja, que comparten a sus hijos Mason, de 11 años, y Reign, de 6, y su hija Penelope, de 8, pasando la noche juntos sin los niños después de que coincidieran en la misma casa de Malibú en la misma noche.

"Es como si el mundo nos uniera", dijo Disick. Los dos decidieron ver una película juntos mientras miraban hacia atrás en su relación a lo largo de los años.

Tal parece que Kourt y Scott en algún momento pensaron en regresar, pero ahora sólo son amigos y comparten la crianza de sus hijos/Foto: Cosmopolitan

"Le dijiste a Sarah Howard que pensabas que yo era una estrella del porno cuando empezamos a ligar", le dijo Disick a su ex, quien bromeó que ella no "se demora" en ese recuerdo. "No hay vivienda, bebé. Estuviste con una estrella del porno una vez", bromeó Disick.

Las Kardashian-Jenner querían juntos a Kourtney y Scott

Toda la familia de Kardashian reveló que estaban alentando a la ex pareja para reavivar su amor, y agregaron que pensaban que los dos estaban tan cerca de confesar sus sentimientos el uno por el otro.

"Soy Team Skourt", dijo Kendall Jenner durante el episodio del jueves de E! show. "Creo que literalmente me matará por decir cualquier cosa, pero lo soy... Conozco su relación desde el principio, y se nota lo mucho que se amaban".

Kourtney actualmente está en una relación seria con el baterista de 45 años, Travis Barker, de quien se dice está muy enamorada/Foto: E! Online

Khloé Kardashian agregó que pensaba que Disick volvería a estar junto a su hermana "en dos segundos", pero que estaba "esperando que ella hiciera el primer movimiento".

Scott también ya tiene un nuevo amor, se trata de la modelo de 19 años Amelia Hamlin/Foto: Page Six

Kim Kardashian intervino: "Creo que estaría devastada si él tuviera hijos y una nueva familia". Kim y Khloé decidieron darle un empujón a las cosas con una cita nocturna con temática suiza para la pareja, ya que Kourtney cree que encontrará a su esposo allí.

"Creo que la familia ejerce mucha presión sobre Kourtney más que yo, en lo que respecta a que ellos quieran que ella vuelva conmigo", admitió Disick a la cámara después de ver lo que las Kardashian-Jenner les prepararon.

"Simplemente ven a dos personas que pasan mucho tiempo juntas, hacen muchas cosas con sus hijos, entonces, ¿por qué no podemos tener una familia perfecta y una cerca blanca? Pero no es tan simple".

Al final, Kourtney y Disick le cambiaron el guión a su familia, metiéndose en la cama juntos para bromear con Kim y Khloé cuando aparecieron al día siguiente.

"La cena estuvo muy bien, pero no volvemos a estar juntos", dijo Kourtney. "Tal vez solo nos vengaremos de ustedes por entrometerse".

Kim no estaba convencida de que su truco no funcionara. "No sé si creo eso", admitió. "Los estoy apoyando". Khloé estuvo de acuerdo: "Creo que todos los apoyamos. Tal vez solo necesiten este tiempo. Y tal vez necesiten incluso más tiempo que ahora. ¿Quién sabe? Pero siempre los apoyamos".

Keeping Up With the Kardashians se transmite los jueves a las 8 pm ET en E!. ¿Crees que Kourtney Kardashian está mejor ahora con Travis Barker que con Scott Disick? En La Verdad Noticias queremo saber tu opinión.

