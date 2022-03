Kourtney Kardashian está en un tratamiento in vitro que le provocó la menopausia

A través de redes sociales se dio a conocer un adelanto del reality ‘The Kardashians’ en donde se da a conocer que Kourtney Kardashian se está sometiendo a un tratamiento de fertilidad para cumplir su sueño de convertirse en mamá al lado de Travis Barker, su prometido.

Lo que más sorprendió, el proceso de fecundación in vitro al que recurrió para cumplir este suelo, la ha hecho subir mucho de peso y le adelantó la entrada a la menopausia debido a los medicamentos hormonales.

En La Verdad Noticias dimos a conocer que Kourtney se casará por primera vez y aunque ya es madre de tres hijos, busca agrandar la familia al lado de su pareja actual.

Desde que dio inicio el tratamiento in vitro, la socialité tiene miedo de subir una fotografía a Instagram en bikini sin que la gente comience a criticarla por su aumento de peso o que se especule que ya está embarazada, pero todo es por el tratamiento que ha recibido desde hace algunos meses.

“Es tan grosero comentar sobre las personas cuando no tienes idea por lo que están pasando. La medicación que me han estado dando me hizo entrar en la menopausia”.