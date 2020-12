¿Kourtney Kardashian está EMBARAZADA? Esto es lo que sabemos

Los fanáticos de Kourtney Kardashian la acusan una vez más de tener panza y estar embarazada. Esto luego que la madre de 41 años, publicó en Instagram una serie de fotos de un viaje de 2018 a Los Cabos, México, y varios fanáticos pensaron erróneamente que estaban al día y que Kourt parecía embarazada, ¿espera a su cuarto hijo? En La Verdad Noticias te tenemos todos los detalles.

Después de que tantas preguntas sobre la panza llenaran su sección de comentarios, Kourtney Kardashian decidió bromear al respecto. Su buena amiga Sarah Howard escribió: "¡Tengamos un bebé!" y el fundador de Poosh respondió en broma: "@sarahrhoward, déjame embarazada".

¿Quién podría culpar a Kourtney Kardashian por divertirse un poco con los rumores de embarazo después de que tanta gente hiciera comentarios sobre su pancita? Sus abdominales se veían firmes y sólidos, pero por alguna razón los fanáticos pensaron que vieron un bulto.

El usuasio @tha.empresss escribió: "@kourtneykardash, ahora pareces embarazada", mientras que @fittiee comentó: "Espero que sea un bebé en el vientre de kourt".

Kourtney Kardashian de vacaciones en Los Cabos

Kourtney Kardashian causa revuelo en Instagram

Pero los que lo sabían se dieron cuenta de que las fotos no estaban actualizadas, especialmente cuando su hijo de seis años, Reign Disick, apareció en dos de sus fotos junto a su mamá en bikini. Era notablemente más joven y todavía tenía su cabello largo y rizado, que se cortó en un corte de pelo en agosto de 2020 y todavía es así de corto en este momento.

Kourtney Kardashian organizó la cena de Nochebuena de la familia Kar-Jenner, pero a diferencia de la habitual fiesta llena de celebridades, se limitó a familiares cercanos solo debido a las precauciones de COVID-19.

La estrella de Keeping Up with the Kardashians compartió una serie de fotos de su fiesta de Nochebuena el 24 de diciembre y tenía un cóctel claro en la mano en varias de las instantáneas.

Te recomendamos: Kendall Jenner y Kourtney Kardashian revelan si hay o no CELOS entre ellas

Si bien Kourtney Kardashian admitió durante un episodio del 2 de diciembre de 2018 de Keeping Up With the Kardashians que estaba en el proceso de congelar sus óvulos, no parece tener planes inmediatos para agregar a su familia.

Nueva cepa de COVID-19 continúa extendiéndose por el mundo. Síguenos en Google News y entérate de todos los detalles.