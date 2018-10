Kourtney Kardashian envía contundente mensaje a un usuario

La famosa Kourtney Kardashian tuvo un mal momento luego de que un seguidor en redes sociales le envió un comentario a la empresaria provocando el enojo de la celebridad.

Las hermanas del clan Kardashian ha sido las celebridades con más seguidores en redes sociales, desatando miles de comentarios ya sea por las atrevidas fotografías que comparten en Intagram, siendo las favoritas de los internautas.

Y es que recientemente en una foto que compartió en su red social Kourtney Kardashian, ella acompaño la publicación con la siguiente frase: "un día lejos", de inmediato empezaron a enviarle cientos de mensajes por la atrevida foto, pero lo que más le molesto a la famosa fue un comentario de un usuario.

"Nunca trabajaba”. Fue el comentario que provoco el enojo de la empresaria.

Kourtney Kardashian respondió el comentario diciendo: "Déjame responderte con todo el tiempo que tengo, oh, espera, mi abogado está en la otra línea para discutir 6 acuerdos de negocios, tengo una cámara en mi cara grabando la temporada DIECISÉIS de 'Keeping Up With the Kardashians' y crío a tres hijos maravillosos".