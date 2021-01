Kourtney Kardashian enciende Instagram con atrevido corsé transparente

Kourtney Kardashian continúa encendiendo las redes sociales, muy a su estilo sin siquiera salir de casa. En esta ocasión, la socialité compartió una serie de fotografías con sus 106 millones de seguidores de Instagram en las que presumió su cuerpazo con sexy prenda.

La estrella de Keeping Up With The Kardashians de 41 años modeló un corsé negro transparente del diseñador Olivier Theyskens nacido en Bélgica. La blusa de mezcla de algodón de encaje transparente "Tybbie" tiene un valor de 2,195 dólares, cantidad que no es problema cuando se trata de ropa para las elegantes hermanas Kardashian-Jenner.

La blusa de Kourtney Kardashian presenta un escote corazón y un corte de ojo de cerradura debajo del busto. El diseño original presenta correas anchas sobre ambos hombros, pero la madre de cuatro parecía haber hecho una ligera alteración en la que dejó solo una correa y el otro hombro desnudo.

La socialité mostró su apariencia general con el sexy corsé y pantalones mientras estaba de pie frente a un espejo en su armario. En la tercera instantánea de IG, la fundadora de Poosh tomó una instantánea de primer plano de la parte superior, mostrando su intrincado diseño de encaje, así como su pequeña cintura.

Si el look les parece un poco familiar a los fans, es porque el atuendo no es nuevo, ya que Kourtney Kardashian lo usó el 16 de abril de 2019 en la inauguración del Centro Robert Kardashian de Salud Esofágica de UCLA con sus hermanas Kim Kardashian, de 40 años, y Khloe Kardashian, de 36. E

En ese momento, socialité combinó el corsé y los pantalones con un blazer de satén negro para la ocasión, y apareció en el conjunto durante un episodio de Keeping Up With The Kardashians.

Mientras Kourtney Kardashian modelaba la ropa hermosa que tiene, la novia de su ex Scott Disick, Amelia Hamlin, de 19 años, mostraba lo poco que tenía que usar mientras estaba en la playa en México con el de 37 años.

Kourtney Kardashian le hizo frente al frío

Día a día, Kourtney Kardashian enamora a sus más de 106 millones de seguidores en la web con magníficas postales, y la última en su perfil no es la excepción.

En esta oportunidad, la hija de Kris Jenner se lució ante la cámara tan solo con una manta sobre su cuerpo y desató suspiros entre los internautas.

Además, la modelo y empresaria estadounidense de 41 años aprovechó dicha publicación y promocionó un complemento de belleza.

Solo con una manta: así apareció Kourtney Kardashian

Te recomendamos: Kourtney Kardashian en apretado BIKINI rosa derrite Instagram ¡Mamacita!

¿Eres fan de Kourtney Kardashian? La Verdad Noticias quiere conocer tu opinión, déjanos tus comentarios.

Nueva cepa de COVID-19 continúa extendiéndose por el mundo. Síguenos en Google News y entérate de todos los detalles.