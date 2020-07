Kourtney Kardashian dice que filmar 'KUWTK' se convirtió en un 'entorno tóxico'

Kourtney Kardashian, la ex- estrella de Keeping Up With the Kardashians reveló en su entrevista para la edición de julio / agosto de Vogue Arabia que es más feliz desde que abandonó el reality show de su familia.

La hija mayor de Kris Jenner, es sincera acerca de su descanso del centro de atención, incluida la decisión de limitar su papel en el exitoso docu-serie de E!, “Keeping Up With The Kardashians” debido a que se había convertido en un ambiente tóxico.

"He estado filmando el programa sin parar durante 13 años, 19 temporadas y seis temporadas spin-off. Me sentía insatisfecha y se convirtió en un ambiente tóxico para mí continuar ocupando la mayor parte de mi vida como era", reveló Kourtney Kardashian, madre de tres hijos para Vogue Arabia.

Kourtney Kardashian abandona KUWTK

A principios de este año, durante un confesionario de la temporada 18, Kourtney Kardashian le dijo a las cámaras de KUWTK que estaba limitando su papel en el programa.

"He decidido dar un gran paso atrás de la filmación y realmente elegir lo que permitiré que sigan las cámaras. Creo que justo ahora, cuando tengo algo que encuentro interesante para filmar, o que me sentiría emocionado de filmar, hago eso", compartió Kourtney Kardashian en ese momento.

Kourtney Kardashian y Kim tiene fuerte pelea previo a la salida de la mayor de las hermanas

Y parece que la fundadora de Poosh.com se ha adaptado muy bien a su nueva situación. De hecho, Kourtney Kardashian escribió a mano lo siguiente para su portada de Vogue Arabia:

"El poder de reclamarte a ti mismo. Kourtney Kardashian se libera".

No obstante, de acuerdo con la publicación, Kourtney Kardashian dejó en claro que está agradecida por el tiempo que pasó en el programa y por la vida que se le brindó a ella y a sus hijos con el ex Scott Disick. Hablando de sus tres hijos, Mason, 10, Penélope, 7 y Reign, 5, Kourtney comparte cómo el paso atrás le ha permitido tener más tiempo en familia.

Ella agrega: "Por lo general, me tomo un día el fin de semana donde no tenemos planes, pasamos el rato en la casa en pijama o sudaderas. Dormimos. Me gusta no tener un horario ese día".

Kourtney Kardashian se enfoca en la maternidad

La familia siempre ha sido importante para Kourtney, quien atribuye el nacimiento de su primer hijo como la razón por la que entró en salud y bienestar.

"Comencé a aprender sobre lo que pusimos en nuestros cuerpos y luego fue una especie de efecto bola de nieve. No se puede desaprender la información", comparte.

A través de sus esfuerzos empresariales, incluido el cabildeo por una belleza limpia, la veterana de los reality shows se ha convertido en un verdadero gurú del estilo de vida.

"Sentí que mucha gente venía a mí con preguntas, '¿Por qué haces esto?' o "¿Por qué crees en esto?", recuerda Kourtney Kardashian.

Gracias a su vida limpia, Kourtney Kardashian no tiene reparos en envejecer: "No tengo miedo a las arrugas ni al envejecimiento", dice Kourtney. "Cuido la piel lo mejor que puedo para mantenerla funcionando de manera óptima, pero las arrugas son parte del proceso de envejecimiento".