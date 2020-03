Kourtney Kardashian demuestra que los años no pasan en ella, ¡Irresistible cuerpazo!/Foto: W Magazine

La mayor de las hermanas Kardashian-Jenner, Kourtney Kardashian es considerada una de las integrantes del clan más atractivas y con cuerpazo. Parece que los años no pasan en la socialité, influencer y empresaria, ya que cada día consigue verse mucho más guapa e irresistible para sus fans.

Kourtney Kardashian a sus 40 años es para muchos, la hermana Kardashian-Jenner más bella. Pese a que es madre de 3 hijos, Kourt cuenta con un espectacular cuerpo muy firme y tonificado y sin tantas cirugías como sus hermanas Kim, Khloé y Kylie. Incluso los fans de clan siempre afirman que Kourtney y Kendall son las más hermosas.

Pero en el caso de Kourtney Kardashian su belleza resalta más, porque no sólo tiene un cuerpo divino, sino que es la que menos cirugías plásticas tiene, así como también, la que menos maquillaje utiliza, a menos que sea para alguna sesión de fotos o evento importante donde asista.

La ex pareja del empresario Scott Disick estudió Artes, siendo la única hermana Kardashia-Jenner en haberse graduado de la universidad, a parte de su hermano menor Rob Kardashian Jr. Quien estudió negocios. Sin embargo, Kourt no sólo se ha destacado como influcer en las redes sociales al igual que sus hermanas, sino también ha logrado ser una exitosa empresaria.

Millones de personas desean seguir el estilo de vida de Kourtney Kardashian para lograr conseguir el espectacular cuerpo que ella posee, por lo cual, Kourt es la dueña de la marca “Poosh” un negocio que le ha dado mayor credibilidad entre cientos de famosos y miles del público.

Kourtney Kardashian en bikini

La estrella del reality “Keeping Up With The Kardashians” demostró una vez más que los bikinis son las mejores prendas que le quedan, ya que con ellos podemos deleitaron con la irresistible silueta de Kourtney. Además, la integrante del clan Kardashian-Jenner, quizo compartir un poco de lo mucho que disfruta estar en Palm Springs.

Con una serie de imágenes, Kourtney Kardashian mostró lo mucho que disfruta pasar el tiempo con sus hijos y sobrinos a la orilla de la piscina. La también modelo no sólo cautivo a sus 88.4 millones de seguidores con su impresionante anatomía, sino que también presumió un poco de lo que está haciendo en esta cuarentena con su familia.