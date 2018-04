La hermana mayor del clan Kardashian-Jenner celebra su cumplaeños luciendo mejor que nunca y demuestra que es la más auténtica.

La estrella y productora ejecutiva del 'Keeping Up With The Kardashians', Kourtney Kardashian, es reconocida por ser el miembro más honesto del clan Kardashian-Jenner, hoy cumple 39 años y es la más autentica de la popular familia.

A excepción de Kourtney, las hermanas Kardashian han acaparado las miradas del público con nacimientos y embarazos, sin embargo, hoy esta socialité está celebrando sus 39 años y tal parece que por ella no pasan los años.

Esto no es de extrañarse, pues siempre se ha sabido que Kourtney Kardashian está totalmente acostumbrada a llevar una vida 100 por ciento saludable, ya que hace ejercicio de manera diaria y su régimen alimenticio es muy cuidadoso, de igual manera el de sus 3 hijos.

Kourtney Kardashian cumple 39 años y es la más auténtica

Ella, al igual que sus hermanas se ha dado a conocer en el medio, sin embargo lo que la hace más auténtica que sus demás hermanas es que ella no ha sido la protagonista de escándalos, ha sabido mantenerse al margen de ellos, inclusive cuando era pareja de Scott Disick, el padre de sus tres hijos Mason, Penelope y Reign Disick.

squad spa day Una publicación compartida por Kourtney Kardashian (@kourtneykardash) el Ene 8, 2018 at 3:46 PST

¿Quién es Kourtney Kardashian?

Kourtney Kardashian es la mayor de todo el clan Kardashian-Jenner, es hija de Kris Jenner y su primer esposo, Robert Kardashian, hermana de Kim, Khloé y Robert Kardashian, y la media-hermana mayor de Kendall y Kylie Jenner.

Actualmente tiene 3 hijos, fruto de su relación con el popular Scott Disick, Mason, Penelope y Reign Disick.

Su salto a la fama se dio después de aparecer en programas de televisión con su nombre, el de sus hermanas, o el apellido de su familia: Keeping Up with the Kardashians, Kourtney and Kim Take Miami, Kourtney and Khloe Take The Hamptons y Kourtney & Kim Take New York.

La popularidad de Kourtney y sus hermanas en redes sociales es monumental, ya que cada fotografía que publica la celebridad alcanza millones de likes y miles de comentarios convirtiéndola en un personaje popular.

#mycalvins #ad @calvinklein Una publicación compartida por Kourtney Kardashian (@kourtneykardash) el Mar 30, 2018 at 9:01 PDT

Kourtney y su madre tienen una tienda de ropa para niños en Los Ángeles y Nueva York y junto a sus hermanas Kim y Khloe tiene una tienda de pop up.

Adicionalmente, Kourtney y su familia tienen una línea de ropa para bebes y un bronceador, entre otros productos.

my sibling Una publicación compartida por Kourtney Kardashian (@kourtneykardash) el Abr 10, 2018 at 9:06 PDT

Este 18 de abril, Kourtney Kardashian, se encuentra cumpliendo 39 años y es la más auténtica de su familia, ya que aparte de los negocios que tiene es portavoz de complementos dietéticos para bajar de peso.

Y constantemente está demostrando que no es como sus demás hermanas, ya que ella tiene su propio estilo de vida y marca tendencia entre sus fans.

Por ello desde este fin de semana ella ha empezado a compartir con sus seguidores algunas de las sorpresas que ha recibido para celebrar este día tan importante.

Entre ellas, el regalo que le enviaron las recién mamás Kylie y Khloé.

“¡Mañana es mi cumpleaños! ¡¡Muchas gracias, Khloé!!”, agregó a la captura del post.

A pesar de que Kourtney es la mayor pero muchos aseguran que luce como si fuera la menor, luego de haberse separado de Scott Disick, decidió empezar a cuidarse más, razón por la que la vemos mucho más renovada y sexy.

Las Kardashian-Jenner siempre han sido blanco de críticas debido a las cirugías plásticas, tema que siempre evaden, sin embargo Kourtney no ha sido así, ya que ella ya ha hablado de sus arreglos estéticos en su reality show.

Reckless @FashionNova #ad Una publicación compartida por Kourtney Kardashian (@kourtneykardash) el Abr 13, 2018 at 6:34 PDT

Ya que Kourtney habló sobre sus implantes de senos, sin embargo, es ella la menos expuesta a comentarios por posibles 'arreglos' en su físico, ya que hasta sus propios seguidores insisten que es la más natural de sus hermanas.

it’s my birthday tomorrow Una publicación compartida por Kourtney Kardashian (@kourtneykardash) el Abr 17, 2018 at 12:47 PDT

Kourtney es el ejemplo de que se puede seguir celebrando como si tuviera veinte y disfrutar de la vida a su edad y ha probado salir más con sus hermanas menores a diferentes lugares para divertirse.

Este fin de semana se dirigió al festival de música Coachella con Kylie Jenner, quien recientemente tuvo a su primer hija con el rapero Travis Scott.