Kourtney Kardashian compartió atrevida foto luciendo su cuerpo sin ropa íntima

Ua reciente imagen de la sexy empresaria Kourtney Kardashian, enloqueció a todos sus fieles seguidores en las redes sociales al mostrar su espectacular figura al no usar prenda íntima.

Kourtney Kardashian, quien es la hermana mayor del clan Kardashian logró acaparar las miradas de todos los usuarios al dejar descubierto su retaguardia. Y es que la imagen que compartió en las redes sociales, se muestra en blanco y negro, dejando volar la imaginación de los caballeros, pues la famosa no tiene puesto ropa interior.

Recordamos que la empresaria Kourtney Kardashian estuvo en el evento de los People' s Choice Awards 2018, durante la velada lograron llevarse un premio, ganando la categoría como Mejor Reality Show por su programa en televisión que lleva por nombre "Keeping Up With the Kardashian".

El programa se ha vuelto tan popular, pues las escenas de la vida del clan Kardashian, ha enloquecido a todos los televidentes, quienes que se enteran de todos los pormenores de la famosa familia.

Y es que el número de seguidores que han sumado en Instagram tienen más de 70 millones de usuarios.

La sexy mujer Kourtney Kardashian, posó de perfil y sin prenda íntima en las redes sociales, retando la censura en Instagram al mostrarse semidesnuda.

La atrevida imagen que compartió la empresaria Kourtney Kardashian sorprendió a todos los internautas, pues muy pocas veces la celebridad se muestra semidesnuda.

Recordamos que su hermana Kim Kardashian le gusta compartir imágenes muy atrevidas, en sus publicaciones en Instagram compartió el lanzamiento de su línea de cosméticos, luciendo completamente desnuda.

"La más bella de todas las Kardashian", "El ejemplo correcto para un cuerpo natural y perfecto", "natural y hermoso cuerpo", "Tienes un buen cuerpo aunque después de 3 niños". Fueron los comentarios de los seguidores.

La foto que compartió la celebridad Kourtney Kardashian, forma parte de la sesión de fotos que le realizó GQ México.