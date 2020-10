Kourtney Kardashian apoya campaña presidencial de Kanye West ¡Enoja a fans!

Kourtney Kardashian, es la primera (¿y única?) de las integrantes de la familia que respalda públicamente a Kanye West para presidente en lugar de su hermana, y aún esposa del rapero, Kim Kardashian West.

Después de promocionar un artículo de su sitio web de estilo de vida Poosh sobre los mejores lugares para comprar mercadería de las elecciones, con una foto de la reciente patrocinadora de Joe Biden, Hailey Bieber, Kourtney Kardashian agregó a sus historias de Instagram una foto de su candidato, ”También conocido como el de su cuñado".

Echa un vistazo a la selfie en el espejo, que incluía un enlace deslizante hacia la tienda de merchandising del rapero (a continuación):

Kourtney Kardashian es la única en la familia que apoya ambiciones políticas de Kanye West

Para aquellos que necesitan un repaso, Kourtney Kardashian se unió a sus hermanas para brindar apoyo a Hillary Clinton durante las elecciones de 2016 y ha utilizado su plataforma para hablar sobre temas de racismo sistémico en los últimos meses como parte del movimiento Black Lives Matter.

Hace solo unos días, la madre de tres hijos respondió a una etiqueta de Instagram de Kerry Washington con una selfie (véala AQUÍ), compartiendo que "dejaría mi boleta en un buzón oficial".

“Me encanta discutir nuestros pensamientos sobre temas importantes de votación en nuestros chats familiares grupales, para el futuro de nuestro país y para mis hijos. ¡Nomino a todos mis seguidores, salgan y VOTEN!".

¿Por qué apoyo de Kourtney enojo a fans?

Ciertamente apreciamos a Kourtney Kardashian por transmitir el mensaje de votar, pero abogar por la responsabilidad cívica y promover la democracia no debería ser un tema partidista, pero un partido sigue haciendo todo lo posible para mantener a la gente alejada de las urnas, o más exactamente este año para mantener las urnas fuera del alcance de la gente.

Es por eso que todos están molestos por el respaldo de la estrella de Keeping Up with the Kardashians: ¡toda la campaña de Kanye West se ha sentido como otro truco republicano!.

Lo de Kanye West presentándose en las elecciones sólo era propio del 2020 — LÉTHARGIQUE (@geagarcia_) October 16, 2020

Tanto los fanáticos como los críticos en las redes sociales NO estuvieron aquí por su sutil respaldo. Eche un vistazo a algunas de las mejores respuestas a través de Twitter:

“@Kourtneykardash Yo diría esto y lo diría en voz alta. El hecho de que usted; como una mujer blanca RICA privilegiada, cuyos hijos y familia nunca se verán afectados por una elección estadounidense sin importar de qué lado se favorezca, no tienen derecho a descarrilar a sus seguidores, la mayoría de los cuales son jóvenes y negros"

“@Kourtneykardash, claramente sabes cómo el mundo ve a Kanye como un candidato presidencial y te tomas este tiempo para desviar a los jóvenes estadounidenses que te admiran. Decirles indirectamente que voten por él cuando sus vidas, educación, salud y futuro estén en juego".

“@Kourtneykardash, le insto a que lo retire. Y edúquese sobre la necesidad de tomar esta elección en serio. Obtuve préstamos escolares y muchos estadounidenses se preocuparon por ti. Claramente no puedo comprender. Tampoco tu cuñado Kanye".

“Omg @kourtneykardash es una mierda. Kanye es BIPOLAR y ha admitido que solo se postula para presidente para ayudar a Trump a ganar. ¡¡Esto es BS !! ¡¡Las Kardashian son la familia más jodida !! ¡NO PIERDA SU VOTO! ¡Un voto por Kanye = un voto por Trump! # DumpTrump2020”.

"Kourtney kardashian publicando una historia en insta para sus 102 MILLONES de seguidores alentándolos a votar por kanye es uno de los usos más irresponsables, atroces e imprudentes de la plataforma de esa familia que he visto".

“¿Es @kourtneykardash de verdad? Honestamente. Por eso no me gusta esta familia. Todos están agotados. ¿¡Votar por Kanye !? El privilegio que esto apesta".

Estamos interesados en ver si esto abrirá las compuertas para que el resto de la famosa familia muestre su apoyo público a Kanye West, quien básicamente admitió que su carrera fue una campaña en nombre de Donald Trump para quitarle votos a Joe Biden, específicamente en estados clave como Ohio.

En una conversación de texto directa con el periodista de Forbes, Randall Lane en agosto, el ganador del premio Grammy respondió a una acusación de que simplemente estaba jugando contra el ex vicepresidente:

"No voy a discutir contigo. Jesús es Rey".

Esto fue después de que se revelara que Kanye West tenía agentes republicanos trabajando en su campaña y que el yerno de Trump, Jared Kushner, lo asesoraba. Realmente es tan descarado como que el Partido Republicano de California coloque urnas falsas para entregar las boletas.

