Kourtney Kardashian envía una fuerte indirecta a uno de sus ex ¿Es Scott Disick?/Foto: E! Online

Bueno, ¿de qué, o de quién, podría tratarse esto? El 30 de noviembre, Kourtney Kardashian hizo vibrar internet cuando compartió un mensaje en sus Historias de Instagram.

Citando a la gurú del yoga Brittney Floyd-Mayo, la estrella de Keeping Up With the Kardashians compartió: "A veces, el universo enviará a un ex de regreso a tu vida solo para ver si todavía eres un estúpido". Al levantar las cejas, agregó tres emojis de caras ruborizadas a la publicación.

Si bien podría ser un pensamiento aleatorio lo que llamó la atención de la mujer de 41 años, algunos fanáticos no pudieron evitar pensar en el ex novio de Kourtney, Scott Disick.

La publicación de Kourt en Instagram dió mucho de qué hablar entre sus millones de seguidores, ya que no se sabe si fue dirigida a su ex Scott Disick/Foto: Instagram

Sin embargo, no parece haber ningún drama entre la fundadora de Poosh y el padre de sus tres hijos, de quienes se separó oficialmente en 2015 después de nueve años de citas intermitentes.

"Está en un buen lugar con Kourtney y ha sido un gran padre para los niños", compartió una fuente con el medio E! News. "Ahí es cuando Kourtney está más feliz".

¿Kourtney Kardashian y Scott Disick están mejor separados?

Y cuando los rumores de romance que involucraban a Scott y Amelia Gray Hamlin comenzaron a extenderse en línea, la fuente reveló la reacción de Kourtney a la noticia.

"A Kourtney no le importa con quién salga Scott siempre que lo mantenga feliz y ocupado", compartió la fuente antes de afirmar que el fundador de Talentless está en su mejor momento cuando es "capaz de encontrar un equilibrio entre las citas y el tiempo en familia".

Otro punto que no se puede ignorar es que Kourtney recientemente coqueteó con la estrella de The Undoing, Edgar Ramírez. "¿Quién mató a Elena Alves?" Ella subtituló una publicación el domingo 29 de noviembre, haciendo referencia a uno de los personajes de la serie limitada de HBO.

En su carga, la personalidad de la televisión de reality compartió una serie de imágenes sensuales que la mostraban con un corpiño lavanda y pantalones a juego.

Edgar, quien interpreta al detective Joe Mendoza en el programa, compartió la publicación de Kourtney en sus Historias de Instagram y escribió: "Soy todo oídos ...".

En última instancia, los fanáticos solo tendrán que seguir adivinando cuando se trata de la última publicación de Kourtney. Lo que está claro es el simple hecho de que Kourtney y su ex más famoso están en un buen lugar.

"Scott y Kourtney han recorrido un largo camino", compartió una fuente con E! News. “Definitivamente han tenido sus altibajos durante la última década, pero ahora están más cerca que nunca. Se llaman 'mejores amigos'. Realmente han descubierto la forma de ser padres compartidos que es mejor para ellos y tienen una buena rutina".

Te recomendamos leer: Scott Disick confirma que su ex Kourtney Kardashian “ni cocina ni limpia”

¿Consideras que Kourtney Kardashian le envió la indirecta Scott Disick?, ¿Crees que los famosos están mejor sólo como amigos? En La Verdad Noticias queremos saber tu opinión.

¿Qué compromisos cumplió AMLO durante estos dos años de Gobierno? Síguenos en Google News y mantente informado.