¡Kit Harington y Rose Leslie ya son papás! Le dan la bienvenida a su primer bebé

Kit Harington y Rose Leslie tenían un bebé en camino, y ahora el pequeño está aquí.

El actor de Game of Thrones y la estrella de Death on the Nile son oficialmente padres después de dar la bienvenida a su primer hijo juntos.

Harington y Leslie confirmaron la noticia saliendo con su recién nacido en Londres el 16 de febrero. Su representante también se lo confirmó a E! News, que la pareja dio la bienvenida a un bebé y están "muy, muy felices".

Kit y Rose han salido públicamente con su bebé, aunque la pareja no ha dado muchos detalles sobre el pequeño/Foto: Twitter

En septiembre de 2020, la actriz debutó con su creciente panza en una sesión de fotos para la revista digital del Reino Unido MAKE, confirmando simultáneamente que la pareja tenía un bebé en camino.

Si bien la nueva mamá no reveló prácticamente ningún otro detalle, sí mencionó brevemente la vida en su mansión Tudor de fin de semana en East Anglia.

"Qué maravilloso poder correr al campo y recuperarse", dijo al sitio web. "Es un gran privilegio estar rodeada de vegetación, el canto de los pájaros y los setos, y de nuestros encantadores vecinos. Es tan tranquilo".

Un mes después, Leslie volvió a abordar las noticias sobre bebés de la pareja privada. "Estoy emocionada de estar esperando", le dijo a The New York Post , "¡y no puedo esperar para conocer al nuevo miembro de nuestra familia!"

Kit Harington y Rose Leslie llevaron su amor de pantalla a la vida real

Esa familia comenzó oficialmente en 2018 cuando las estrellas se casaron en Escocia después de salir y salir desde 2012.

"La boda fue perfecta", le dijo una fuente a E! News en ese momento. "La familia y los amigos estaban encantados con Rose y Kit. Fue un día de amor y celebración y se podía ver en las caras de todos".

Para los fanáticos de Game of Thrones, la historia de amor de la vida real de la pareja tardó mucho en llegar, ya que también interpretaron a Jon Snow y su amante Ygritte en la pantalla chica.

En una entrevista de 2016 con Vogue Italia, Kit Harington recordó cómo se enamoró de la actriz mientras ambos rodaban para la segunda temporada en Islandia.

"Porque el país es hermoso, porque las auroras boreales son mágicas, y porque fue allí donde me enamoré", recordó a la revista. "Si ya te atrae alguien, y luego interpretan a tu interés amoroso en el programa, es muy fácil enamorarse..."

Quizás algún día regresen a Islandia como una nueva familia de tres. ¿Crees que algún día Kit Harington y Rose Leslie revelen el nombre de su bebé? En La Verdad Noticias queremos saber tu opinión.

