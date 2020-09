Kit Harington y Rose Leslie se convertirán en papás ¡Baby is coming!/Foto: El Intransigente

Olvídate del invierno, viene un bebé … ¡Los ex actores de Game of Thrones, Rose Leslie y Kit Harington, van a ser padres! La actriz compartió la emocionante noticia del embarazo en el nuevo número de la revista Make Magazine del Reino Unido. De hecho, debutó con su creciente panza en la sesión de fotos.

Si bien Rose no reveló demasiados detalles sobre ella y su bebé con Kit, como qué tan avanzada está y si saben el sexo de su bebé, sí mencionó cómo se están instalando en su nuevo hogar.

"Qué maravilloso poder correr al campo y recuperarse", compartió Rose. "Es un gran privilegio estar rodeados de vegetación, cantos de pájaros y setos, y de nuestros encantadores vecinos. Es tan tranquilo".

Ella describió su humilde morada como "la casa que construyó Jon Snow”. "Es increíblemente viejo", describió. "Tenemos un techo de paja, que actualmente tiene un enorme nido de avispas. Me encanta pensar en la casa y en todas las personas que han vivido allí. ¿Fueron felices, cómo vivieron? Todas las familias que pasaron bajo esas vigas".

Rose Leslie continúa trabajando aún con su embarazo

A pesar de tener una gran excusa para no hacer absolutamente nada, la actriz reveló que en realidad ha estado trabajando duro.

"Me siento muy afortunada de poder decir que estoy trabajando, dada la situación actual cuando tanta gente en nuestra industria no puede trabajar", explicó.

"Los fines de semana, cuando tenemos tiempo libre, me dirijo a Loch Lomond y camino alrededor del agua. Siento una gran sensación de paz cuando estoy en Escocia. He vivido en Londres durante 13 años y me encanta, pero ' Soy más un patán de campo que un ratón de ciudad’", confesó la actriz.

Rose y Kit llevaron su romance de pantalla a la vida real. Las estrellas se conocieron en la exitosa serie de HBO y ahora después de 2 años casados, finalmente decidieron que tendrían un bebé/Foto: The Sun

Para ella, tener trabajo es algo que no da por sentado. "Nunca pierdes esa laguna de preocuparte de dónde vendrá el próximo trabajo", señaló. "Ese sentimiento nunca se va. El hecho de que tenga un trabajo en este momento es muy afortunado. Entonces, estoy muy agradecida por lo que tengo ahora y por vivir el día a día".

Rose le dio crédito a Game of Thrones por darle una plataforma importante. "Fue una experiencia increíble, y para mí, como actriz, definitivamente abrió muchas puertas con directores de casting y productores", dijo.

Además, los fanáticos sabrán que ella y Kit se conocieron en el set del exitoso programa de HBO. No solo los dos tuvieron una relación inolvidable en la serie ganadora de un Emmy, sino que primero provocaron rumores de romance en la vida real en 2012. Después de tomar caminos separados por un breve tiempo, decidieron darle otra oportunidad a su relación.

Confirmaron su romance en abril de 2016. Dos años después, se casarían en junio de 2018. En este momento, Kit aún no ha comentado públicamente sobre la noticia del bebé. ¿Eres fan de Game of Thrones?, ¿Crees que Rose y Kit compartan alguna imagen de su bebé cuando nazca?