Kit Harington hace impactante broma a su novia

Así le ocurrió a Rose Leslie, Ygritte en Juego de Tronos, futura mujer de su compañero de reparto en la serie Kit Harington (Jon Snow). Futura mujer si el actor no vuelve a gastarle una broma como la que confesó este sábado en el programa de televisión británico The Jonathan Ross Show. Según contó Harington, su familia es muy dada a celebrar con bromas el April Fools Day (el equivalente a nuestro Día de los Inocentes) y este año su víctima fue su prometida. El programa mostró primero la reacción de ella. ¿Qué se encontró en el frigorífico para llevarse semejante susto? Pues nada menos que una cabeza. Según contó Harington, la familia de su futura mujer no es muy dada a hacer bromas. De hecho, tras el susto, Leslie se puso a llorar. "Me dijo que si volvía a hacer algo así sería el final, y creo que eso incluye el matrimonio", aseguró el actor.