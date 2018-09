Kiss, se despide con gira mundial

Después de poco más de cuarenta años de trayectoria musical, Paul Stanley, integrante de Kiss, anuncia una gira mundial como parte de la despedida de la legendaria banda.

El cantante y guitarrista, mencionó que la gira llevará por nombre “One Last Kiss: End Of The Road World Tour”, la cual será una celebración definitiva para aquellos que los han visto y una última oportunidad para aquellos que no los conocen aun.

La banda neoyorquina pretende con esta gira mundial agradecer todo el apoyo de sus seguidores durante toda su trayectoria, mediante un espectáculo que valga la pena recordarlos como se merecen.

En un comunicado, la banda expresó que todo lo han construido y conquistado en los últimos años, no hubiera sucedido sin los millones de personas de todo el mundo que asistieron a la salas, pabellones y estadios en donde se presentaron.

Sobre la ultima gira

Los integrantes se despiden en una gira en donde darán un espectáculo como ninguno otro, teniendo en cuenta que se retirarán sin remordimiento alguno, por lo que sólo respecta esperar las fechas programadas para dicha despedida.