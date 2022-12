Kiss ofrece último concierto en México

La edición 2022 del Hell and Heaven con un total de 45 bandas, cerrará sus actividades este domingo, sin embargo, para muchos de los asistentes la agrupación más esperada es Kiss.

Es por eso que se ha reportado que desde muy temprano, el Centro Dinámico Pegaso, comenzó a recibir a cientos de asistentes con pancartas, letreros y hasta maquillaje dedicado a Gene Simons y compañía, ya que este concierto será el último que la banda de rock ofrezca, por lo menos en nuestro país.

A las 23:10 horas se espera que los intépretes de "I was made for lovin' You' salgan a escena para hacer vibrar a todos a sus fans con una presentación que se extenderá hasta las 00:40 de la madrugada.

Kiss y otras bandas en el último día

Fans preparadaos para el último concierto de Kiss

Previo a la aparición de los legendarios rockeros, estará Mercygul Fate, que tocará exactamente durante una hora, al igual que Stryper, entre otros grupos; mientras que el Heaven Stage cerrará actividades con el show de Megadeth, antes estará Anthrax y P.O.D.

Hay que destacar que este año el festival se diversificó un poco, ya que además del rock y el metal, se incluyeron a grupos como Ska-P, Panteón Rococó, que pertenecen al género del ska. Además, también estarán The interrupters, Soziedad Alckholica, por mencionar algunos.

Así cerrará el Hell and Heven

Ya estamos listos para disfrutar a la banda estelar del evento del año: @kiss����

¡A disfrutar #HellAndHeaven2022!@DianaKarinaBa pic.twitter.com/0OowayzwH1 — Sergio Gutz. Luna (@Sergeluna_S) December 5, 2022

El True Metal Stage es el entarimado que más bandas espera este día, ya que estarán los grupos Slaughter to prevail, que empezará a tocar a la una de la madrugada del lunes y culminará hasta las dos de la mañana.

Cabe destacar que antes estarán bandas como Suicide Silence, Hypocrisy, Born of Osiris, Einherjer, Melechesh, entre otros, mientras que en el New Blood Stage se engalanará con bandas como Hate ritual que terminará su música a las 21:45 horas, antes estará Masters and Sinners, Tamadr3, Shattered Vessels y demás.

