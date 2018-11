Kiss no estuvo a punto de reclutar al virtuoso guitarrista Eddie Van Halen

Muchos rumores han surgido a raíz de la confirmación de Kiss de que esta tour mundial será el último de su carrera, entre las muchas declaraciones que están llegando tras este anuncio, volvió a salir a la luz, aquella posible incorporación de Eddie Van Halen a la banda.

Pero durante el último Kiss Kruise, que por cierto contó con la participación de Ace Frehley con la banda en acústico, un fan le preguntó por esta historia a Paul Stanley, y el cantante y guitarrista fue claro: “No. Eddie Van Halen no estuvo a punto de estar en Kiss. Vino al estudio, creo que había alguna pelea en Van Halen en ese momento, y Eddie vino, pero solo a ver cómo iba la cosa. Recuerdo que se quedó pasmado con el solo de “Creatures of The Night”. Dijo “coged a ese tío”. El tío que tocaba ese solo era Steve Farris, que tocaba en Mister Mister, que tuvieron bastantes éxitos. En ese momento Eddie estaba al teclado y recuerdo que trajo algunas grabaciones en las que estaba trabajando y fue como “este tío es un guitarrista increíble”. Eddie ¿qué haces al teclado? Ese fue el principio de “Jump”, y todo ese material que vino después. Eddie nunca estuvo a punto de unirse a Kiss”.

El propio Van Halen dijo en 1995 sobre esa reunión con Gene Simmons que: “No que yo sepa… A no ser que estuviera tan jodido que no lo recuerde. Es posible que me hayan preguntado de pasada y yo simplemente me riera de eso, probablemente. Si sucedió estoy seguro de que lo recordaría. Tal vez me lo preguntaron y pensé que estaban bromeando”.

Por su parte Simmons siempre ha tenido la fama de haber descubierto a Van Halen y llevar a la banda a Nueva York para grabar una demo en los Electric Lady Studios con Gene como productor, comentó que intentó que Eddie dejara su banda Van Halen para unirse a Kiss, lo que pudo ocurrir en algún momento de 1982, la época de ‘Creatures of The Night’ próxima al “desmaquillaje” de la banda. Simmons contó a Guitar World en 2014 que: “Es cierto. Y él iba muy en serio. No era feliz con la relación que tenía con David Lee Roth. No le soportaba. Me llevó a comer. Vinnie Vincent, que todavía no estaba en Kiss, también se unió, un chico listo. Eddie me dijo “quiero unirme a Kiss, no quiero pelear más con Roth. Estoy harto de eso”. Pero yo le dije, “Eddie, no hay sitio suficiente. Tú tienes que estar en una banda en la que dirijas la música. No serías feliz en Kiss”. Eso le dije, no encajaba”.

