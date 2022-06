Kiss, la banda de rock se retirará de los escenarios por “orgullo y respeto”

La banda creada por Gene Simons y Paul Stanley se va a desintegrar/Foto: Instagram

La banda de rock Kiss, ha confirmado que la gira de conciertos End of the Road World Tour será la de la despedida, ya que la famosa agrupación estadounidense se va a retirar de los escenarios y se van a separar después de casi 50 años de trayectoria desde su formación.

Durante una entrevista para el medio NME, el bajista y cofundador del grupo, Gene Simmons, explicó el motivo por el que sus compañero y él tomaron esta decisión: "La razón para dejar de girar es por el orgullo y el respeto por uno mismo y el amor y la admiración por los fans".

"Lo último que quieres ser es un boxeador campeón del mundo y permanecer en el ring demasiado tiempo. Es solo cuestión de tiempo hasta que tus piernas no puedan sostenerte y vayas a perder", explicó el integrante de la banda Kiss, quienes también tienen canciones de Heavy Metal, Glam Metal y Hard Rock.

Kiss espera terminar este año con su tour de despedida

La agrupación asegura que este 2022 será el último de su gira/Foto: kissonline

Siguiendo con la referencia al boxeo, Simmons continuó hablando de la decisión que han tomado: "También hemos visto boxeadores que se han quedado en el ring demasiado tiempo y bandas que siguen de gira demasiado tiempo. Y olvidan las letras y puedes ver las profundas arrugas en sus rostros. Es solo la naturaleza de la vida como la conocemos en la tierra".

Como te informamos en La Verdad Noticias, desde el 2018 la gira “End of the Road World Tour” de Kiss se anunció como la última de la banda, antes de colgar sus icónicos disfraces y dejar su maquillaje facial.

El grupo con éxitos musicales como “I Was Made For Lovin’ You”, “I Love It Loud”, “Love Gun”, entre muchos otros, tiene programados una serie de conciertos en Europa y Australia este verano y luego regresarán a América para algunos festivales más. Por lo tanto, se espera que este 2022 logren concluir con su último tour.

Gene Simmons también ha usado esta entrevista para adelantar cómo será el último concierto de la banda, que será la despedida definitiva. "Renunciaremos mientras estemos en la cima, haremos lo mejor que podamos, y será triste, pero también será feliz. En el último show que hagamos como banda, estaré llorando como un niño de 12 años cuyo pie estás pisando".

Cabe destacar que no es la primera vez que la agrupación anuncia una despedida. En el año 2000 ya hubo un anuncio similar y dos años más tarde volvieron a programarse nuevos conciertos de la banda que, incluso, ha ido incorporando nuevamente a sus fundadores.

Integrantes actuales de Kiss

La banda estadounidense de rock fue formada en Nueva York en enero de 1973 por el bajista Gene Simmons y el guitarrista Paul Stanley, a los que más tarde se unirían el batería Peter Criss y el guitarrista Ace Frehley.

Actualmente el popular grupo KISS, conocido por su maquillaje facial y su extravagante vestuario tiene como integrantes a Simmons en el bajo, Stanley en la guitarra y como vocalista, así como a Eric Singer de baterista y Tommy Thayer como guitarrista.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!