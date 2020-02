Kiss invitaría al tour “The End of the Road" solo a algunos ex integrantes

Gene Simmons (The Demon) y Paul Stanley (Love Child) son los únicos miembros originales de Kiss, banda que los convirtió (en palabras del propio Gene) en "asquerosamente ricos”. El proyecto original incluyó también al talentoso guitarrista y cantante Ace Frehley (Space Ace) y el baterista y vocalista Peter Criss (The Cat). Esta alineación clásica grabó los álbumes: “Kiss” (1974), “Hotter Than Hell” (1974), “Dressed to Kill” (1975), “Destroyer” (1976), “Rock And Roll Over” (1976) y “Love Gun” (1977). En “Dynasty” (1979) solo grabó batería y voz en un tema: “Dirty Living”, mientras que en “Unmasked” (1980) no participó pero como en negocio Kiss dejaba muchos dólares se le acreditó en el disco usando su imagen. También grabaron juntos los discos en concierto “Alive” (1975) y "Alive II” (1977).

Kiss retomó su gira de despedida “End Of The Road” a finales del mes de enero.

Eric Carr (The Fox) suplió al “Gato” Peter Criss cuando este fue despedido de la banda en marzo de 1890. Gene Simmons, Paul Stanley, Ace Frehley y Eric Carr solamente grabaron el álbum “The Elder” (1981), pues el siguiente “Creatures of the Night” repitió la misma estrategia implementada por su compañía Casablanca, que acreditó a Ace en la guitarra, cuando no tuvo participación alguna, quedando a cargo de Vinnie Vincent. Este a su vez solamente repitió en “Lick It Up!” (1983), pues fue echado tras la correspondiente gira. “Animalize” (1984) marcó el debut y despedida del virtuoso guitarrista Mark St. John, quien sorprendió con su técnica pero debido a que se agudizó su artritis debió abandonar a Kiss.

Ace Frehley, Peter Criss y Bruce Kulick son los ex integrantes que sí podrían estar en la parte final de esta gira de despedida de Kiss.

Esto obligó a un nuevo reclutamiento, llegando Bruce Kulick como guitarrista para junto a Gene, Paul y Eric Carr dar vida a los lanzamientos: “Asylum” (1985), “Crazy Nights” (1987) y “Hot in the Shade” (1989), pues en “Revenge” (1992), por problemas de salud el Zorro Eric no participó salvo en los coros de una canción, pues el tema instrumental “Carr Jam 1981”, fue añadido al disco.

Eric Singer debutó en “Revenge” y junto a Kulick, Simmons y Stanley también estuvo en el dobble en vivo “Alive III” (1993), el “Kiss Unplugged” (1996), así como el “Carnival of Souls: The Final Sessions” (1997).

“End of the Road” es una gira de Kiss que promete ser apoteósica y que durará al menos 2 años más.

Tras el retorno de la alineación clásica Eric Singer y Bruce Kulick fueron hehos a un lado, aunque este último grabó un par de cosas para el “Phycho Circus” (1998), donde Ace y Peter participan en algunos tracks y solamente cantan junto a Gene y Paul en un tema.

La última alineación de Kiss incluye además de los líderes Simmons y Stanley, a Eric Singer (batería y coros) y Tommy Thayer (guitarra y coros), quienes adoptaron los personajes de The Cat y Space Ace para escándalo de sus más fieles fans. Estos cuatro músicos realizaron “Sonic Boom” (2009) y “Monster” (2012), el último lanzamiento de estudio de la banda, que además ha lanzado varios discos en concierto, dvds y box set que han tenido excelentes ventas.

Paul Stanley y Gene Simmons de Kiss invitarán a algunos antiguos componentes del grupo a su gira de despedida excepto a Vinnie Vincent, ex-guitarrista del grupo desde 1982 hasta 1984, de quien no quieren saber nada.

Recientemente el manager Doc McGhee aseguró en entrevista con Pollstar que es una buena idea tenerlos a todos en el tramo final de la gira. "Sería genial. Sería digno de The End of the Road. Sería digno de los 45 años de Kiss, el último mes, seguro. Queremos celebrar a todos y traer a los ex miembros. Nos gustaría. Nadie está diciendo que odiamos a este tipo, u odiamos a este otro, queremos que vayan todos los que deseen", concluyó sembrando esperanzas.

En este concierto de reunión final, no podrán estar ni Eric Carr, fallecido a causa del cáncer el 24 de noviembre de 1991, ni Mark St. George, quien claudicó víctima de un derrame cerebral el 5 de abril del 2007. Tampoco estaría Vinnie Vincent de quien Paul Stanley se refirió de la siguiente forma: “En cuanto a Vinnie, es una excepción y por muchas razones. Diría que no es alguien con quien quiero celebrar nada”. Gene Simmons por su parte dijo: “Vale la pena afirmar que Vinnie ha demandado a la banda y perdió 14 veces. No estoy aquí para emitir ninguna aspersión. Es un tipo talentoso. Es por eso que estaba en la banda. Pero ¿dependería de eso? ¿Se subiría al escenario y haría algo? Nunca... ¿Puede venir a los conciertos? ¡Por supuesto! Cualquiera puede. ¿Pero en el escenario? Nunca”.

Pero los que sí podrían unirse en algunos conciertos serían los guitarristas Ace Frehley y Bruce Kulick, ya que ambos están activos y en excelente forma, incluso Peter Criss, quien ya está oficialmente retirado, podría participar al menos en una evento para beneplácito de todos sus fans, sobre todo si le pagan una buena cantidad de dólares. La duda estaría en si en algunas de estas fechas se tomaría en cuenta al guitarrista Bob Kulick (hermano de Bruce), quien grabó tres de los temas inéditos de estudio en el álbum “Alive II” y Anton Fig, baterista de sesión que grabó la mayor parte del álbum “Dynasty” y todo el “Unmasked”, tampoco estaría mal invitar al baterista Kevin Valentine que grabó casi al completo el “Psycho Circus”.

Ricardo D. Pat