Kirsten Dunst tuvo a su segundo bebé en secreto ¡Ya es mamá de un niño!

¡Kirsten Dunst y Jesse Plemons son oficialmente padres de dos! La actriz reveló en un artículo del New York Times publicado el viernes que dio a luz a su segundo hijo, un niño llamado James Robert, hace cuatro meses.

"Este es el chico más nuevo, el Big Kahuna", reveló Dunst sobre su bebé, que pesa 18 libras. "Es un ángel, pero es un ángel hambriento. Y un ángel pesado", dijo la actriz de 39 años según la revista PEOPLE.

La actriz de Bring It On anunció inicialmente que estaba esperando su segundo hijo cuando apareció en la portada de abril de W Magazine en una sesión de fotos dirigida por Sofia Coppola. Con su primer hijo, Kirsten Dunst anunció su embarazo de una manera poco convencional.

¿Quién es el esposo de Kirsten Dunst?

Kirsten Dunst está comprometida con Jesse Plemons

Durante el 2020 Kirsten Dunst y Jesse Plemons revelaron cómo inició su relación en entrevista con The New York Times; como te informamos en La Verdad Noticias, la pareja se conoció en el set de "Fargo" en 2016.

Los dos comenzaron a salir un año y medio después de su primer encuentro en el set. "Sabía que estaría en mi vida durante mucho tiempo", dijo Plemons, de 33 años. Plemons y Dunst se comprometieron en enero de 2017. La actriz dio a luz a su primer hijo un año y medio después.

Mientras tanto, el dúo se reunirá para la película de Jane Campion, The Power of the Dog. En el drama, George (Plemons) se casa con Rose (Dunst), viuda y madre soltera, a pesar de su imponente hermano, Benedict Cumberbatch.

¿Cuántos años tenía Kirsten Dunst en Spiderman?

Dunst como Mary Jane Watson

Dunst tenía 20 años de edad cuando dio vida a Mary Jane Watson, la más famosa novia del héroe de Marvel, Spiderman, junto al Peter Parker de Tobey Maguire. Maguire y Dunt protagonizaron 3 películas del superhéroe.

Desde el anuncio de la llegada del multiverso en las películas de Marvel, así como la noticia que Alfred Molina repitiría su papel de Doctor Octopus en Spider-Man: No Way Home se ha rumorado que Kirsten Dunst podría repetir su rol de Spiderman pero no han sido confirmados.

