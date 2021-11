Kirsten Dunst habla sobre su cameo en Spider-Man: No Way Home

Kirsten Dunst ha sido constantemente mencionada entre los actores que harían una aparición en Spider-Man: No Way Home en su muy recordado papel de Mary Jane Watson.

Con el regreso confirmado de Alfred Molina como el Doctor Octopus y de Willem Dafoe como el Duende Verde, parecía solo cuestión de tiempo para que Marvel y Sony anunciaran a Dunst en la nueva película, sin embargo la propia actriz aclaró que no aparecerá en No Way Home.

“No estoy en la película, no. Escuché los rumores, pero no soy la única que no va a estar, porque no podían poner a una chica tan vieja”, dijo la actriz en entrevista con Variety al descartar su participación, al menos por ahora.

Kirsten Dunst en No Way Home

Dunst interpretó a Mary Jane en la primera trilogía de Spider-Man.

Si bien no fue incluida en los planes actuales de la franquicia, la actriz de 39 años no descartó la posibilidad de aparecer en alguna otra película del multiverso arácnido.

“Lo haría, ¿por qué no? Sería gracioso. Sería una vieja MJ en este punto, con pequeños Spidey bebés”, bromeó.

Las primeras especulaciones de Dunst en No Way Home llegaron con la confirmación de que la vestuarista Askia Won-Ling Jacob estaría en el proyecto, pues esta ha trabajado constantemente como asesora personal de vestuario de la actriz.

Andrew Garfield también nega aparecer

Andrew Garfield también ha rechazado que vaya a participar en No Way Home.

Por su parte, Andrew Garfield ha cerrado las especulaciones de que aparecerá en el cierre de la trilogía del UCM. Incluso hubo una aparente filtración en el set de él y Tobey Maguire reuniéndose con Tom Holland, pero aseguró a los fanáticos que era "un Photoshop".

"Desearía poder hablar con todos y decirles, 'Te recomiendo que te relajes'", agregó Garfield en otra entrevista. "No puedo hablar por nada más que por mí mismo, podrían estar haciendo algo. Pero no recibí una llamada".

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.