Kings of Leon cancela gira en Estados Unidos por una triste razón

Después de cancelar recientemente un par de fechas para volar a casa y estar con su madre enferma, la agrupación Kings of Leon anunció el pasado jueves 30 de septiembre que cancelarán el resto de su gira por Estados Unidos tras su muerte.

“Nos ha abrumado la gran cantidad de amor y apoyo de nuestros fans”, escribieron los hermanos Caleb, Jared y Nathan Followill en una nota compartida a los fans en redes sociales.

El grupo agradeció las muestras de cariño recibidas en redes sociales.

“Si no se han enterado, nuestra madre Betty Ann falleció en paz la semana pasada. Hemos decidido cancelar todas las fechas restantes de la gira hasta octubre para estar con nuestras familias. Gracias por todo el amor”, añadió el grupo, quien a principios de año anunció su nuevo álbum 'When You See Yourself'.

Kings Of Leon decidieron pasar tiempo con su madre

Una semana atrás, los hermanos Followill informaron que su madre se encontraba gravemente enferma.

Los intérpretes de ‘Sex On Fire’ informaron a los fanáticos el pasado 23 de septiembre que no podrían realizar su espectáculo planeado esa noche en el Anfiteatro Shoreline de San Francisco para poder pasar tiempo con su madre, quien se encontraba gravemente enferma.

“Nuestra madre, a quien muchos de nuestros fanáticos conocen y aman, ha estado lidiando con una crisis médica durante las últimas semanas y aunque ha sido difícil subir al escenario cada noche, ha sido el amor y la energía de ustedes, nuestros fanáticos… Eso nos ha ayudado ", escribieron en una carta dedicada a todos los fans.

"Justo antes de subir al escenario en The Forum nos enteramos de que empeoró. Fue un espectáculo difícil de superar, pero esa noche nos detuviste de una manera que nunca olvidaremos", finalizó el escrito de la agrupación..

Fechas del When You See Yourself Tour canceladas

La gira se lleva a cabo para promocionar When You See Yourself, el nuevo disco de la agrupación.

De acuerdo a información de Billboard, misma que La Verdad Noticias trae para ti, las fechas del When You See Yourself Tour, gira de conciertos producidas por la agencia Live Nation, que han resultado afectadas por la repentina cancelación de Kings Of Leon son:

1 de octubre - Auburn, WA @ White River Amphitheatre

3 de octubre - Ridgefield, WA @ RV Inn Style Resorts Amphitheatre

7 de octubre - Noblesville, IN @ Ruoff Music Center

9 de octubre - Chicago, IL @ Hollywood Casino Amphitheatre

Fotografías: Redes Sociales