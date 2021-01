Kings of Leon anuncia su nuevo álbum 'When You See Yourself' con vídeo musical

Kings of Leon lanzará su octavo álbum de estudio, When You See Yourself, el próximo 5 de marzo de 2021 a través de RCA.

La agrupación está subiendo el telón de lo que vendrá al lanzar el video musical de su sencillo "The Bandit" el jueves (7 de enero).

La imagen borrosa en blanco y negro muestra a la banda de cuatro hombres interpretando la canción en vivo en un set vacío. Kings of Leon también lanzaron un segundo sencillo hoy titulado, "100,000 People".

Kings of Leon dio pistas sobre "The Bandit", que fue etiquetado como "Must Catch the Bandit", así como de "Feel the Way You Do", "Dancing in Your Head" y "Spin It Like We Can" el día de Año Nuevo para señalar la música nueva del cuarteto de Tennessee.

"Going Nowhere", su último sencillo, llegó a fines de marzo al comienzo del encierro por COVID-19 con otra imagen en blanco y negro que la acompañaba, protagonizada por el líder, Caleb Followill sentado con una guitarra mientras cantaba la balada en una habitación vacía.

La banda lanzó su último álbum de estudio, Walls, en 2016, que le valió al acto su primer número 1 en el Billboard 200. Su séptimo set fue liderado por el sencillo número 1, "Waste a Moment", que encabezó la lista de canciones alternativas para adultos de Billboard.

Puedes pre- ordenar, When You See Yourself aquí y conocer más detalles del álbum en La Verdad Noticias conforme sean revelados.

¿Qué te parece el nuevo sencillo de Kings of Leon?, ¿Te emociona escuchar, "When You See Yourself? Dinos en los comentarios.

