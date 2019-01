King Crimson celebrará su 50 aniversario en México (FOTOS)

La banda londinense King Crimson deleitará a los mexicanos y en especial a sus fans, con tres conciertos nocturnos que serán parte de la celebración de su 50 aniversario, las veladas serán los días 23, 24 y 29 de agosto en el Metropólitan; y en el Teatro Diana de Guadalajara el 27 de agosto.

Robert Fripp (guitarra y teclados), Jakko Jakszyk (guitarra y voz), Bill Rieflin (teclados), Tony Levin (bajos, Chapman stick y coros), Mel Collins (saxofones y flautas), Gavin Harrison (batería), Jeremy Stacey (batería y teclados) y Pat Mastelotto (batería), recorrerán tres continentes para tocar con su gira musical.

La gira de conciertos constará de tres horas por velada, en donde se incluirá material de 12 de sus 13 álbumes de estudio, con canciones de “In The Court of the Crimson King” álbum de 1969, mismo que fue descrito como “una misteriosa obra maestra" por Pete Townshend.

Los boletos estarán disponibles en preventa exclusiva para tarjetahabientes Citibanamex el 24 de enero; después en venta general a partir del 25 de enero a través de Ticketmaster y se ha expuesto también que habrá venta exclusiva para fans el 23 de enero.