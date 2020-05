Kimetsu no Yaiba y la FALSA cuenta de Koyoharu Gotouge en Twitter ¿Qué pasó?

Kimetsu no Yaiba y la FALSA cuenta de Koyoharu Gotouge en Twitter

Koyoharu Gotouge, es la autora de la exitosa serie de anime y manga titulada Kimetsu no Yaiba, también conocida como Demon Slayer. Debido al final de su publicación en el capítulo 205, la editorial Shueisha detectó una cuenta de Twitter falsa que se hizo llamar como la mangaka; y que incluso ya engañó a varios fans.

Koyoharu Gotouge en Twitter

Según informó el portal Somos Kudasai, por medio de la cuenta de la revista Weekly Shonen Jump en Twitter fue que se dio a conocer este “robo de identidad”. La advertencia fue dirigida a todos lo fans de Kimetsu no Yaiba y quienes son cercanos a la autora; se detectó que el usuario se hizo llamar “@GotogeKoyoharu” y por fortuna ya se encuentra eliminada su cuenta.

Esta noticia trajo tristeza a una persona en particular y no fue Koyoharu Gotouge sino la cantante LiSA, quien interpretó el tema de apertura para la adaptación de anime bajo el título de “Gurenge”. Esto debido a una reciente publicación sobre felicitar a la mangaka por crearse una cuenta de Twitter, al enterarse de que esto no fue el caso, borró su mensaje y retwitteó la advertencia de Shueisha con un emoji llorando.

¿Por qué la cuenta falsa de la mangaka?

Aunque esta situación de crear perfiles o cuentas de redes sociales con nombres de famosos es una práctica común y no por ello es algo correcto. La información que se dio a conocer reveló que a principios de mayo, un periódico amarillista de Japón dijo tener información personal de la autora de Demon Slayer y de inmediato se volvió tendencia en Twitter.

Varios fans del manga, consideraron el final de Kimetsu no Yaiba como algo forzado y se preguntaban el porqué de esta decisión. Debido a esto surgieron infinidad de rumores sobre la vida de la mangaka, en gran parte de estos se comentó que estaba pasando por problemas familiares y por ello apresuró su retiro.

Para ser precisos sobre los rumores, se comentó que los padres de Koyoharu Gotouge estaban enfermos y necesitó finalizar su manga para cuidarlos. Hay que recordar que la autora no quiso profundizar al respecto, pidiendo se respetara su decisión de seguir en el anonimato. Incluso se comentó que ya se encuentra fuera de Tokyo, Japón. ¿Crees en estos rumores?

El futuro de Kimetsu no Yaiba

Las buenas noticias, son que la adaptación animada está por estrenar la película de “Demon Slayer: Mugen Train” el próximo 16 de octubre, en donde se dará continuación a los acontecimientos de la primera temporada de anime. El filme está centrada en el Pilar del Fuego “Kyojuro Rengoku” y su encuentro con Tanjiro, Nezuko, Inosuke y Zenitsu. Tiene animación del estudio Ufotable y adapta los acontecimientos del “Arco del Tren Infinito”.