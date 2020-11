Kimetsu no Yaiba tendrá 120 millones de copias publicadas en el volumen final

Incluso con el volumen final de la popular serie de manga Kimetsu no Yaiba de Koyoharu Gotouge, la serie continúa no solo rompiendo récords, sino también rompiendo los que ya se estableció.

Oricon informó hoy que Shueisha anunció que con el lanzamiento de la edición regular y la edición empaquetada del volumen 23 de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba el 4 de diciembre, la serie tendrá 120 millones de copias lanzadas y vendidas en las tiendas (incluidas las versiones digitales).

El volumen final de Kimetsu no Yaiba tendrá una tirada de 3,95 millones de copias, lo que supera la última tirada del volumen 22 en 3,7 millones de copias.

Kimetsu no Yaiba nos dice adiós

Si bien es una cantidad enorme, todavía no supera la tirada histórica del volumen 67 de One Piece con 4.05 millones de copias. Justo antes de que saliera al aire el anime de televisión de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, el manga solo tenía un total acumulativo de 3,5 millones de copias lanzadas.

Con 120 millones de copias, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba habrá vendido más de 80 millones de copias solo este año. En enero, informamos que en el lanzamiento del volumen 19, la serie tenía 40 millones de copias lanzadas y vendidas.

Kimetsu no Yaiba llega a su fin.

Con tantas copias, Demon Slayer ha encabezado la lista anual y ha vendido más copias este año que cualquier otro manga ha vendido en un año en la historia moderna, el más alto de One Piece fue apenas de 38 millones de copias en 2011, Kimetsu no Yaiba es el doble esa cantidad solo en este año.

Kimetsu no Yaiba ha superado Attack on Titan, Astro Boy y Fist of the North Star, todos con 100 millones de copias, y actualmente está a la par con Bleach, que también tiene 120 millones de copias lanzadas.

También se anunció que Koyoharu Gotouge ha escrito 14 páginas nuevas para el capítulo final de la historia, así como 25 páginas extra para el volumen, completando el final un poco más para los fanáticos de la serie.

Los mangas de historias paralelas que se centran en Giyu Tomioka y Kyojuro Rengoku también se lanzarán en un volumen titulado Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba: Side-Story, que también tendrá una tirada récord de 1 millón de copias.

