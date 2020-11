Kimetsu no Yaiba supera a Your Name y Makoto Shinkai rompe el silencio

El 24 de noviembre de 2020 se informó que Kimetsu no Yaiba: Mugen Train, la película de anime basada en el manga de Koyoharu Gotouge, había superado la recaudación de por vida de Your Name en la taquilla japonesa, que fue el filme animado más grande del año y el más discutible de la última década.

El director de Your Name, Makoto Shinkai, fue a Twitter para expresar tanto su "frustración" como su alegría de que Demon Slayer superara las recaudaciones de taquilla de Your Name e incluso no diera paso a su reciente película Weathering with You.

“¿Qué? ¡Ya! ¡LOL! Aunque me siento frustrado, es la naturaleza de una industria del entretenimiento saludable que los récords se superen constantemente, ¿verdad? Haré lo mejor que pueda todos los días para poder al menos hacer buenas películas”, escribió el director en Twitter.

Sobre el éxito de Kimetsu no Yaiba

El director de Your Name comentó sobre el éxito del primer fin de semana de Kimetsu no Yaiba en octubre, preguntando "¿cómo es esto posible en la taquilla japonesa?" Con cada fin de semana que ha pasado Demon Slayer: Mugen Train, la película de anime ha recaudado más de mil millones de yenes (US $ 9,57 millones), lo que la convierte en un gran éxito, y en palabras del propio Shinkai "¡Un gran logro!"

La película Mugen Train se estrenó en los cines japoneses el 16 de octubre y tuvo el mejor fin de semana de estreno en la historia del cine japonés, llegando a (al momento de escribir este artículo) la tercera película más taquillera de todos los tiempos en Japón.

Foto: Ufotable

Te recomendamos leer: Todo lo que tienes que saber de Kimetsu no Yaiba: Demon Slayer

La película de anime producida por Ufotable continúa adaptando la serie de manga de Koyoharu Gotouge, que vio una adaptación de la serie de anime de televisión en 2019. Kimetsu no Yaiba: Mugen Train está programada para ser lanzada en el oeste a principios de 2021 y La Verdad Noticias te actualizará la fecha oficial en el futuro.

Conoce los últimos detalles del mundo del anime. Síguenos en Google News y mantente informado. Mata ne!