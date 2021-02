Kimetsu no Yaiba se actualiza; Demon Slayer llega a las consolas de videojuegos

El videojuego de Demon Slayer, mejor conocido como Kimetsu no Yaiba, llegará a las consolas de próxima generación a finales de este año en Japón. Espere ver a sus personajes favoritos en la mayoría de las plataformas.

Aniplex reveló nuevos activos y detalles del próximo juego Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Kimetsu no Yaiba: Hinokami Keppu Tan, los cuales fueron revelados en Twitter.

Recibimos la confirmación de que el juego de Kimetsu no Yaiba ya no es exclusivo de PS4, sino que se lanzará para PS5, PS4, Xbox Series X | S, Xbox One y PC.

Además de esto, podemos ver la obra de arte clave y nuevas capturas de pantalla que muestran personajes familiares que los fanáticos del anime reconocerán.

Kimetsu no Yaiba, el anime se actualiza para todas las generaciones

También aprendemos que además del modo historia en solitario que te permite revivir la historia del anime que controla a Tanjiro.

El juego de Kimetsu no Yaiba incluye un modo versus en línea que te permite lanzar dos personajes de la serie uno contra el otro en un modo de acción de batalla.

“En Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Hinokami Keppuutan, puedes revivir la historia del anime Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba en "Solo Play Mode" y luchar como los personajes que aparecen en el anime en "Versus Mode".

También se dijo que ”En el modo Versus, que se puede jugar sin conexión o en línea, los jugadores pueden disfrutar de emocionantes batallas de dos contra dos con controles simples utilizando cualquier combinación de personajes que aparecen en el anime”.

El artículo de Gematsu también menciona que el estudio detrás del anime Kimetsu no Yaiba también hizo imágenes para el juego. CyberConect2 es probablemente mejor conocido por su serie Naruto: Ultimate Ninja Storm y Dragon Ball Z: Kakarot de 2020.

Teniendo eso en cuenta, puedes esperar una pelea de primer nivel aquí. Estos juegos también se lanzarán más tarde en Estados Unidos y Europa, por lo que podría ser 2022 cuando la gente fuera de Japón tenga en sus manos el videojuego.

Polémica de Kimetsu no Yaiba; regañan a políticos por robar imagen

Kimetsu no Yaiba: Demon Slayer es uno de los animes, y manga, más conocidos de Japón. Por lo que su intervención en la política no sorprende a los fans que han salido a su defensa.

Ahora, el anime se ha vuelto tendencia en redes sociales por defenderse de los oportunistas, políticas de Japón que utilizaron el éxito del anime para poder llegar a los votantes.

Sin embargo, los fans de Kimetsu no Yaiba no se sintieron halagados, todo lo contrario, por lo que hasta la editorial japonesa Shueisha tuvo que emitir una declaración sobre el tema y enfatizaron que no tenían afiliación con la campaña de Oniki.

Esta divertida espada de Kimetsu no Yaiba se vuelve tendencia en redes

Los fanáticos de Kimetsu no Yaiba ahora pueden tener la oportunidad de empuñar la espada del propio Tanjiro Kamado gracias a una réplica que reúne el poder del agua y el fuego.

Con la primera temporada del famoso anime terminando su carrera, y ahora en el 2021 esperando la 5 temporada, los fanáticos no solo esperan no solo el lanzamiento del primer largometraje de la franquicia con Demon Slayer: Infinity Train.

También esperan la confirmación por el estudio de animación Ufotable para traer de vuelta la serie en una segunda temporada y así continuar la historia de estos cazadores de demonios.

La espada recreada en la vida real, tiene una hoja de agua y una de fuego. Reproduce perfectamente los poderes de Tanjiro Kamado mientras utiliza las técnicas de respiración que aprendió durante su entrenamiento.

Esta espada se ha vuelto viral y fans aseguran que es indispensable para sus vidas.

Fans se enamoran de esta nueva espada de Kimetsu no Yaiba

En el anime de Kimetsu no Yaiba: Demon Slayer es un esfuerzo para vengar a su familia asesinada y curar la influencia demoníaca de su hermana Nezuko.

La réplica en la vida real, vendrá con alrededor de cincuenta voces, líneas del propio protagonista. Será lanzada a finales de este otoño 2020, por alrededor de 60 dólares.

Definitivamente esta espada ayudará a varios fanáticos de Kimetsu no Yaiba a recrear algunas de sus peleas favoritas; mismas que ayudaron a poner la franquicia en el mapa.

La espada “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba DX Nichirintō” fue creada por Bandai Toys y hace un trabajo fantástico al darle vida a los elementos de agua y fuego.

¿Sabías que existen más de 4 mil variantes de Covid-19 en el mundo? Síguenos en TikTok y mantente informado.