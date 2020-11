Kimetsu no Yaiba recibe opinión de Hayao Miyazaki por el éxito de su película

Studio Ghibli tiene poca competencia cuando se trata de un historial de éxitos. La compañía ha llevado al público algunas de las mejores películas jamás realizadas, y su reputación a menudo proviene de sí misma. Por supuesto, el director Hayao Miyazaki debe agradecer mucho de ese prestigio, y parece que el cineasta tiene pensamientos sobre la reciente película de Kimetsu no Yaiba que superó un récord suyo.

El Viaje de Chihiro vs Kimetsu no Yaiba

La terrible experiencia salió a la luz cuando un informe de LiveDoor vio a Miyazaki en una salida reciente. Fue allí donde le preguntaron al cofundador de Studio Ghibli qué pensaban sobre el éxito de Demon Slayer: Mugen Train. Y resulta que Miyazaki no tiene pensamientos sobre el tema.

"No es de mi incumbencia. No lo vi. Soy un anciano jubilado que recoge basura", le dijo Miyazaki al reportero (vía otakujp). Por supuesto, tenía razón al hacerlo, ya que Miyazaki fue interrogado sobre la película mientras recogía basura en su vecindario.

Foto: Ufotable - Demon Slayer

Parece que Miyazaki está a la altura de todas las lecciones ambientales promocionadas por Studio Ghibli, y está más preocupado por la basura que Tanjiro y el mundo de Kimetsu no Yaiba. Sin embargo, cuando se le preguntó cómo se sentía al saber que Demon Slayer podría derribar a Spirited Away para convertirse en la película más taquillera de Japón, él solo dijo esto:

“El mundo siempre ha estado inflado. Tenemos que recoger la basura”

Así que ahí lo tienes. El cineasta de la Princesa Mononoke preferiría luchar contra el desperdicio que contra cualquier demonio descarriado. El director tiene poco interés en la taquilla y la recepción de películas fuera de las de Studio Ghibli. Si Mugen Train supera El Viaje de Chihiro, Miyazaki estará desconcertado por el hito, y no tiene miedo de admitirlo.

¿Y qué tan cerca está Demon Slayer de alcanzar ese récord? Bueno, está mucho más cerca de lo que nadie esperaba. La primera película de la franquicia ha ganado más de 200 millones de dólares en la taquilla japonesa en cuatro semanas. Spirited Away ganó aproximadamente $300 millones durante su carrera en el extranjero, y lo hizo después de una larga estadía en el teatro.

La Verdad Noticias cree que Kimetsu no Yaiba podría superar fácilmente ese total y algo más para fines de este año. Pero no olvidemos que más allá del éxito en taquilla, el mensaje que nos dejan las películas de Hayao Miyzaki son enseñanzas que nos acompañan para siempre y buscan que los seres humanos (sobre todo jóvenes) nos preocupemos por la realidad de nuestro medio ambiente. No pueden compararse.