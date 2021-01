Kimetsu no Yaiba recibe CRÍTICA del creador de Mobile Suit Gundam

Kimetsu no Yaiba se convirtió recientemente en el estreno teatral más rentable en la historia de la taquilla de Japón, superando a películas como Spirited Away de Studio Ghibli, Titanic y Frozen. Demons Slayer no ha dejado de establecer récords sin precedentes que no podrían haberse anticipado y, lo que es más impresionante, se trata de una película derivada de su serie de anime.

Hemos visto un crecimiento drástico a través del anime y el cine, y títulos como My Hero Academia, Evangelion y Dragon Ball Super son algunos que han tenido un impacto masivo en los espectadores y cinéfilos de todo el mundo.

Otra propiedad que siempre ha mantenido una sólida reputación y ha mantenido su trabajo continuo en varias formas es el muy respetado Mobile Suit Gundam, que se emitió por primera vez en 1979.

Gundam es un ícono de la cultura japonesa

Desde series derivadas hasta películas, modelos, figuras y casi todas las piezas de mercancía posibles, la franquicia Mobile Suit Gundam ha demostrado ser una serie duradera por sus inspiraciones mech-heavy.

La crítica de Gundam a Kimetsu no Yaiba

Ahora, el creador detrás del exitoso Gundam, Yoshiyuki Tomino, se abrió recientemente en una entrevista y habló sobre el amor abrumador por Kimetsu no Yaiba. La Verdad Noticias te comparte más detalles a continuación:

“Cuando apareció Demon Slayer, pensé: '¡Esos tipos lo hicieron bien!' cuando descubrí el equipo que habían armado ”, explicó el creador. "Los actores de voz son geniales, el compositor de la canción que todos conocen es genial. ¡Se presentaron tantas personas talentosas!”, agregó.

“En ese sentido, lo que sentí superó la envidia, y comencé a pensar, '¡Hombre, esos tipos seguro que son algo!'”

"Habiendo dicho eso, no creo que Demon Slayer sea un trabajo calculado o artificial. Creo que su ensamblaje fue una gran coincidencia". El creador de Gundam concluye con: "Es extraño tener encuentros que se alineen tan perfectamente".

Te recomendamos leer: Todo lo que tienes que saber de Kimetsu no Yaiba: Demon Slayer

Con el auge del anime para filmar, así como las series de acción en vivo (próximos títulos de Netflix como Yu Yu Hakusho y Cowboy Bebop), es maravilloso ver a los creadores apoyándose entre sí con la esperanza de que el dominio del anime continúe en los próximos años. ¿Cuáles son tus pensamientos sobre el gran éxito de Kimetsu no Yaiba?

Conoce los últimos detalles del mundo del anime. Síguenos en Google News y mantente informado. Mata ne!