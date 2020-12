Kimetsu no Yaiba recibe CRÍTICA de Mamoru Oshii, director de Ghost in The Shell

Cuando la gente mire hacia atrás en 2020, a pesar de todo su horror, un punto brillante se destacará en Japón: el éxito desbocado de Kimetsu no Yaiba. El manga debutó en 2016 y recientemente terminó su ejecución. El año pasado se adaptó a un anime de televisión. Pero este año, Demon Slayer explotó.

Al momento de escribir este artículo, la película animada ha dominado la taquilla japonesa, mientras que el manga ha dominado las listas de ventas. Su éxito es verdaderamente asombroso. Sin embargo, Mamoru Oshii, el famoso director de la película de anime de 1995 Ghost in the Shell, no es optimista sobre esto.

Mamoru Oshii duda de que Kimetsu no Yaiba se convierta en una institución de larga duración como One Piece o Dragon Ball. En cambio, atribuye su éxito a volverse viral. El director comentó lo anterior en una entrevista reciente con Bunshun Online, aquí se le preguntó a Oshii por qué Demon Slayer es un gran éxito.

Él respondió que no ha visto más que imágenes del anime en YouTube, pero agregó que tiene algunos conocimientos básicos sobre el mismo: "El manga original es popular entre la gente, y las ilustraciones están cuidadosamente hechas", continuó Oshii. "Pero no es que los personajes o la historia sean nuevos".

Toho Studio, que está distribuyendo la película Mugen Train de Tanjiro Kamado, dijo a NHK que más de 22,5 millones de personas habían visto la película. Oshii recordó algo que el productor de Studio Ghibli, Toshio Suzuki, dijo una vez:

“Una obra puede atraer a un millón de personas, y cualquier cosa por encima de eso es un fenómeno social”

Este es un punto excelente, y recuerda cómo Yokai Watch capturó la imaginación de los niños japoneses en 2014. Pero la tendencia terminó, y como informó Kotaku el año pasado, Yokai Watch está pasando un momento terrible en Japón.

El caso de Yokai Watch demuestra que el éxito masivo no necesariamente llevó a convertirse en parte del tejido cultural de Japón. Es una cuestión de si los fanáticos permanecen después de que la popularidad candente se haya enfriado. Algunas cosas, como Pokémon, no desaparecen y se convierten en instituciones.

“Las obras que se vuelven virales se convierten en mega-hits”, continuó Oshii. "Uno de los misterios modernos que la gente quiere saber es por qué algo se vuelve viral". La razón puede ser sencilla. Podría ser que, como dijo el crítico de cine Yuichi Maeda a Reuters, el mensaje de Demon Slayer resuena en el público japonés.

“Las personas que ocupan altos cargos actúan de acuerdo con eso: 'Noblesse oblige', samuráis, etc. Los de arriba se convierten en un escudo para los más débiles, y usan su fuerza para protegerlos ”, dijo Maeda. "Eso es absolutamente inexistente en el Japón moderno".

¿Kimetsu no Yaiba solo es un fenómeno social?

“Quizás, me imagino que se hará otra película de Demon Slayer , pero es dudoso que sea tan exitoso como esta primera”, agregó Oshii. "También creo que es difícil para Demon Slayer convertirse en un anime estándar como One Piece o Dragon Ball ".

En resumen, Oshii parece pensar que la serie de Koyoharu Gotouge es un rayo en una botella. Repetir su éxito, indica, no será fácil. Lo que ha hecho a One Piece y Dragon Ball tan icónicos es que su popularidad ha perdurado durante años, generaciones. Oshii dice que es "difícil", pero ciertamente no imposible. Demon Slayer ya está en camino de superar a Spirited Away en taquilla.

Este año, dejó una marca con el último capítulo del manga que se publicó en el apogeo de la serie. Tal vez vuelva a la serialización regular, trayendo más películas de anime. Si es así, lo único que queda por demostrar es el éxito futuro. Es más fácil decirlo que hacerlo y La Verdad Noticias seguirá el crecimiento de KImetsu no Yaiba en todo el camino.

